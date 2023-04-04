Трампу предъявлены обвинения в фальсификации отчетности. Он не признал вину и сказал сторонникам, что судья его ненавидит

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого было открыто уголовное дело.

Несмотря на многочисленные запросы и интерес со стороны журналистов, суд не разрешил вести прямую трансляцию из зала заседаний, позволив пятерым фотографам лишь сделать несколько снимков перед началом слушаний.

Кортеж Трампа прибыл в суд из Трамп-тауэр, куда экс-президент приехал из Флориды накануне. Возле суда собрались многочисленные сторонники и противники Трампа, а также журналисты; прилегающая территория была оцеплена полицией и сотрудниками Секретной службы, которая охраняет Трампа.

Трамп приехал в суд в кортеже из десятка машин и с охраной, которые положены ему как бывшему президенту.

„У меня судья-ненавистник Трампа из семьи ненавистников Трампа!“, - заметил экс-президент, подчеркнув, что абсолютно все комментаторы и юристы убеждены в безосновательности выдвинутых против него обвинений (это ложное утверждение).

Там он выступил перед своими сторонниками с 25-минутной речью, заявив, что полностью невиновен и стал жертвой козней демократов, которые „стремятся разрушить“ Америку.

Через полчаса после прибытия в суд Трамп поднялся в зал заседаний на 15-м этаже, где проходило слушание. Еще примерно через час он покинул здание суда и отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

После прибытия в суд Трамп сдался властям и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Это стандартная процедура в подобных случаях - в момент ареста обычно надевают наручники (и зачитывают права), но для экс-президента сделали исключение. У Трампа также могли взять отпечатки пальцев и сфотографировать для дела, однако его адвокаты отказались отвечать на вопрос, были ли соблюдены эти формальности.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс. Он называет свое преследование политическим и утверждает, что разбирательство в суде Манхэттена не может быть справедливым.

Буквально несколько часов спустя после ареста Трампа Дэниэлс проиграла иск в апелляционном суде в Лос-Анджелесе иск о диффамации, который она вчинила в 2018 году тогда еще президенту. Суд обязал истицу выплатить Трампу 122 тыс. долларов судебных издержек.

Поводом для ее иска стали заявления политика, будто она солгала, когда рассказывала, что какой-то мужчина угрожал ей и ее ребенку и „требовал оставить Трампа в покое“.

Подробности обвинений

Как говорится в документах, которые были обнародованы после заседания, Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации с целью сокрытия порочащей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года.

Во время выборов, на которых Трамп одержал победу, были зафиксированы попытки выявить, приобрести и похоронить негативную информацию о нем и повысить его электоральные перспективы. Затем экс-президент приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, а также пытался нарушить законы штата и федеральные законы о выборах.

Согласно обвинительному заключению, в общей сложности окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени. Помимо выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс, в деле идет речь еще о двух эпизодах.

В одном случае компания American Media Inc. (AMI) заплатила 30 тысяч долларов США бывшему швейцару Трамп-тауэр, который утверждал, что у него есть история о внебрачном ребенке Трампа. В другом случае AMI заплатила 150 тысяч долларов женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Трампом.