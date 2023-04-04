За рубежом
04.04.2023, 19:39

Официально: Финляндия стала членом НАТО

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ФОТО: Andre M. Chang | ZUMAPRESS.com

Официальная церемония с участием президента республики Саули Ниинистё прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На месте также присутствовали министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) и министр обороны Антти Кайкконен (Центр), - сообщает Yle.

Перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса Финляндия передала на хранение правительству США документ о присоединении к Североатлантическому договору. После этого состоялась торжественная церемония поднятия финского флага.

На мероприятии выступили президент Ниинистё и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. На совместной пресс-конференции с Ниинистё Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в альянс пойдет на благо Финляндии и положительно отразится на безопасности Северной Европы и НАТО.

„Я с чувством гордости приветствую Финляндию в качестве члена НАТО“, – сказал Столтенберг.

Он отметил, что в такое время, как сейчас, союзники играют особенно важную роль.

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