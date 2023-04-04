Официально: Финляндия стала членом НАТО

Перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса Финляндия передала на хранение правительству США документ о присоединении к Североатлантическому договору. После этого состоялась торжественная церемония поднятия финского флага.

На мероприятии выступили президент Ниинистё и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. На совместной пресс-конференции с Ниинистё Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в альянс пойдет на благо Финляндии и положительно отразится на безопасности Северной Европы и НАТО.

„Я с чувством гордости приветствую Финляндию в качестве члена НАТО“, – сказал Столтенберг.

Он отметил, что в такое время, как сейчас, союзники играют особенно важную роль.