Официально: Финляндия стала членом НАТО(10)
Официальная церемония с участием президента республики Саули Ниинистё прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На месте также присутствовали министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) и министр обороны Антти Кайкконен (Центр), - сообщает Yle.
Перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса Финляндия передала на хранение правительству США документ о присоединении к Североатлантическому договору. После этого состоялась торжественная церемония поднятия финского флага.
На мероприятии выступили президент Ниинистё и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. На совместной пресс-конференции с Ниинистё Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в альянс пойдет на благо Финляндии и положительно отразится на безопасности Северной Европы и НАТО.
„Я с чувством гордости приветствую Финляндию в качестве члена НАТО“, – сказал Столтенберг.
Он отметил, что в такое время, как сейчас, союзники играют особенно важную роль.