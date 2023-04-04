Раскрытие молодых талантов: как наша культура инноваций способствует профессиональному росту
Эстония всегда в авангарде, если речь идет о новых технологиях и разработках. Поскольку рынок криптовалют стремительно развивается, FinTech и старшие партнеры юридической компании Gofaizen & Sherle Марк Гофайзен и Михаил Шерле обсуждают, что нужно делать, чтобы оставаться на шаг впереди.
Еще в 2017 году Эстония стала одной из первых стран в мире, открывших свои двери для крипто-ориентированных компаний. Либеральная регуляторная политика позволила быстро и легко сделать доступными провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (VASP), и к середине 2021 года Эстония стала домом для 50 % всех VASP в мире.
В 2021 году мы основали Gofaizen & Sherle – эстонскую компанию, специализирующуюся на развитии бизнеса и юридических консультациях. С тех пор мы расширились до Вильнюса (Литва). Находясь в Эстонии, являющейся пионером в области криптовалют, мы смогли стать частью процветающего местного криптосообщества, которое быстро распространяется по всей Европе.
Мы считаем, что наше главное достижение — это наша сильная команда.
Несмотря на новые и более строгие правила, мы по-прежнему привержены развитию новой экономики и помогаем нашим клиентам ориентироваться в сложной правовой среде. Мы верим, что FinTech и криптотехнологии могут сыграть решающую роль в обеспечении непрерывного экономического роста и развития. Наша миссия заключается в создании здоровой и безопасной бизнес-среды в Эстонии и во всем ЕС, которая поддерживает рост таких новых технологий.
Новая экономика — это быстро меняющаяся и развивающаяся область, и мы стремимся оставаться в авангарде во время этих изменений. Поскольку мировая экономика продолжает претерпевать значительные изменения, мы активно изучаем новые и инновационные способы поддержки роста и создания простых, прозрачных решений, способствующих процветанию бизнеса.
Мы считаем, что наше главное достижение — это наша сильная команда. Большинство из нас родом из Эстонии, здесь же мы получили образование. Мы признаем, что люди являются важнейшей стороной любого бизнеса, особенно в сфере консалтинга. Наша команда состоит из юристов и руководителей проектов, которые являются не только крупными профессионалами с отличными навыками, но и гибкими, открытыми людьми.
Вместе мы помогли более чем 700 клиентам в создании их брендов в широком и сложном спектре областей. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы понять их особые потребности и проблемы, и предлагаем индивидуальные решения, отвечающие их специфическим требованиям, не только предоставляя высококачественные услуги, но и превосходя ожидания наших клиентов.
Всегда начеку
Сейчас наша команда в Эстонии и Литве состоит примерно из 20 человек, но в ближайшем будущем мы стремимся к расширению. Мы всегда ищем увлеченных людей, заинтересованных в этой области и желающих развиваться. В январе мы запустили программу оплачиваемой стажировки для молодых специалистов в Эстонии, и мы рады продолжить взращивать и развивать молодые таланты. Это имеет решающее значение для роста нашей индустрии, и мы стремимся обеспечить благоприятные условия, в которых стажеры смогут учиться и развивать свои навыки.
В рамках наших планов на текущий год мы собираемся запустить образовательный проект, и в настоящее время мы ищем в нашу команду несколько профессионалов.
В рамках наших планов на текущий год мы собираемся запустить образовательный проект, и в настоящее время мы ищем в нашу команду несколько профессионалов. Сейчас мы ищем руководителя высокого уровня для развития нового направления бизнеса. Наш идеальный кандидат должен обладать сильными навыками менеджера по продукции и операционного директора, имеющего интерес к юриспруденции и борьбе с отмыванием денег. Мы отдали бы предпочтение человеку с опытом работы в качестве финансового специалиста, который стремится к новой карьерной ступени.
Что касается нашей программы стажировки, мы приветствуем студентов-юристов со знанием юридического языка. Владение английским и эстонским языками будет преимуществом. Мы настроены обучать стажеров, помогать им в выполнении значимых задач и предлагаем программу оплачиваемой стажировки.
Сейчас мы ищем руководителя высокого уровня для развития нового направления бизнеса.
Признание и поощрение наших сотрудников за их исключительную работу также чрезвычайно важно. В 2022 году мы повысили в должности четырех членов команды за их отличные результаты. Например, наш коллега Максим Гасанбеков стал младшим партнером в 2022 году и сейчас возглавляет наш отдел продаж. Помимо продвижения наших сотрудников, мы предлагаем опционную программу для наших новых проектов.
Гибкость стимулирует рост
Мы стремимся создать культуру сотрудничества, творчества и социальной ответственности, в которой наши коллеги будут преуспевать как в личном, так и в профессиональном плане. Нельзя недооценивать важность позитивной рабочей среды и мероприятий по сплочению коллектива. Например, в 2022 году мы организовали коллективное мероприятие в Испании, где к нам присоединились несколько коллег из других стран. Поездка прошла с большим успехом, она помогла укрепить связи в нашей команде и создать более дружественную атмосферу.
Помимо подобных мероприятий, в нашем офисе мы организовали студию видеозвукозаписи, чтобы помочь нашим коллегам оставаться креативными. Мы верим в социальную ответственность и отдачу обществу. Поэтому наши коллеги приняли участие в Таллиннском дне донора в Юлемисте, где мы внесли свой вклад в доброе дело.
Наша цель — обеспечить гибкую и адаптивную рабочую среду, которая позволит нашим коллегам работать так, как им удобно, и при этом вносить свой вклад в успех нашей компании. Мы дружелюбны к домашним животным, и вы можете взять с собой своего пушистого друга, если он умеет хорошо себя вести. Вы можете ежедневно работать из офиса в Таллинне или Вильнюсе или же в гибридном формате, распределяя свое время между работой в офисе и дома. Мы также понимаем, что некоторые коллеги могут предпочесть постоянную работу из домашнего офиса, и мы также поддерживаем такой выбор.
Наша команда занимается созданием новых проектов и поддержкой роста перспективных стартапов и компаний-единорогов в Эстонии. Мы верим, что при правильной поддержке и ресурсах новая экономика может способствовать устойчивому экономическому росту и создавать новые возможности как для предприятий, так и для частных лиц. Если вы ищете активное и благоприятное место работы, мы приглашаем вас присоединиться к нашей команде.