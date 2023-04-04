Раскрытие молодых талантов: как наша культура инноваций способствует профессиональному росту

Вместе мы помогли более чем 700 клиентам в создании их брендов в широком и сложном спектре областей. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы понять их особые потребности и проблемы, и предлагаем индивидуальные решения, отвечающие их специфическим требованиям, не только предоставляя высококачественные услуги, но и превосходя ожидания наших клиентов.

Мы считаем, что наше главное достижение — это наша сильная команда. Большинство из нас родом из Эстонии, здесь же мы получили образование. Мы признаем, что люди являются важнейшей стороной любого бизнеса, особенно в сфере консалтинга. Наша команда состоит из юристов и руководителей проектов, которые являются не только крупными профессионалами с отличными навыками, но и гибкими, открытыми людьми.

Новая экономика — это быстро меняющаяся и развивающаяся область, и мы стремимся оставаться в авангарде во время этих изменений. Поскольку мировая экономика продолжает претерпевать значительные изменения, мы активно изучаем новые и инновационные способы поддержки роста и создания простых, прозрачных решений, способствующих процветанию бизнеса.

Несмотря на новые и более строгие правила, мы по-прежнему привержены развитию новой экономики и помогаем нашим клиентам ориентироваться в сложной правовой среде. Мы верим, что FinTech и криптотехнологии могут сыграть решающую роль в обеспечении непрерывного экономического роста и развития. Наша миссия заключается в создании здоровой и безопасной бизнес-среды в Эстонии и во всем ЕС, которая поддерживает рост таких новых технологий.

В 2021 году мы основали Gofaizen & Sherle – эстонскую компанию, специализирующуюся на развитии бизнеса и юридических консультациях. С тех пор мы расширились до Вильнюса (Литва). Находясь в Эстонии, являющейся пионером в области криптовалют, мы смогли стать частью процветающего местного криптосообщества, которое быстро распространяется по всей Европе.

Еще в 2017 году Эстония стала одной из первых стран в мире, открывших свои двери для крипто-ориентированных компаний. Либеральная регуляторная политика позволила быстро и легко сделать доступными провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (VASP), и к середине 2021 года Эстония стала домом для 50 % всех VASP в мире.

Всегда начеку

Сейчас наша команда в Эстонии и Литве состоит примерно из 20 человек, но в ближайшем будущем мы стремимся к расширению. Мы всегда ищем увлеченных людей, заинтересованных в этой области и желающих развиваться. В январе мы запустили программу оплачиваемой стажировки для молодых специалистов в Эстонии, и мы рады продолжить взращивать и развивать молодые таланты. Это имеет решающее значение для роста нашей индустрии, и мы стремимся обеспечить благоприятные условия, в которых стажеры смогут учиться и развивать свои навыки.

В рамках наших планов на текущий год мы собираемся запустить образовательный проект, и в настоящее время мы ищем в нашу команду несколько профессионалов.

В рамках наших планов на текущий год мы собираемся запустить образовательный проект, и в настоящее время мы ищем в нашу команду несколько профессионалов. Сейчас мы ищем руководителя высокого уровня для развития нового направления бизнеса. Наш идеальный кандидат должен обладать сильными навыками менеджера по продукции и операционного директора, имеющего интерес к юриспруденции и борьбе с отмыванием денег. Мы отдали бы предпочтение человеку с опытом работы в качестве финансового специалиста, который стремится к новой карьерной ступени.

Что касается нашей программы стажировки, мы приветствуем студентов-юристов со знанием юридического языка. Владение английским и эстонским языками будет преимуществом. Мы настроены обучать стажеров, помогать им в выполнении значимых задач и предлагаем программу оплачиваемой стажировки.

Сейчас мы ищем руководителя высокого уровня для развития нового направления бизнеса.

Признание и поощрение наших сотрудников за их исключительную работу также чрезвычайно важно. В 2022 году мы повысили в должности четырех членов команды за их отличные результаты. Например, наш коллега Максим Гасанбеков стал младшим партнером в 2022 году и сейчас возглавляет наш отдел продаж. Помимо продвижения наших сотрудников, мы предлагаем опционную программу для наших новых проектов.

Гибкость стимулирует рост