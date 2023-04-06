Новый стеклянный лифт поднимет вас до небес: чем интересна церковь Нигулисте?

Мне бы в небо, мне бы в небо…

…подумали сотрудники музея Нигулисте, да и построили стеклянный лифт, который готов вознести всех желающих на умопомрачительную, но безопасную смотровую площадку. Заодно обновили весь музей, добавив выставочного пространства и новых экспонатов.

Церковь Нигулисте (13 век) - это музей средневекового искусства. Выглядит это очень аутентично, ведь церковная утварь находится в когда-то действующей церкви.

Что посмотреть?

Надгробные плиты: самых богатых и знатных горожан раньше принято было хоронить в церквях. Чем больше денежек было уплачено, тем ближе к алтарю хоронили.

Гербы-эпитафии знатных дворянских родов: очень красочные и залипательные. Поищите на них разных животных, цветы и другие элементы.

Алтарь Роде (15 век): настоящее обучающее пособие - на картинах более 40 библейских персонажей и различных святых.

Фрагмент картины „Пляски смерти“ (7,5 м) известного мастера 15-го века Бернта Нотке. Хоровод, в котором танцуют все - от Папы Римского и императора до шутов и младенцев - рука об руку со смертью в виде скелетов. Вывод прост: кем бы ты ни был при жизни, перед смертью все равны.

Серебряная кладовая: каких богатств тут только нет! Попугайчик с рубиновыми глазками - переходящий приз (16 век). Каждый год погожим весенним денечком собирались богатые мужчины померяться…в смысле посостязаться в меткости, и как начнут стрелять из арбалетов по попугаю! Так, стоп! Не начинайте - птичку жалко! Птичка-то была не настоящая, а ярко раскрашенная деревянная. Ее устанавливали на высокий столб и понеслась. Самый меткий стрелок получал приз и закатывал пир.

Гулянья проходили и в Большой гильдии, и в Братстве Черноголовых. Тут не обходилось без рек вина и пива! Черноголовые могли похвастать бокалами в виде ноги косули с копытом - настоящими! Такие вы можете увидеть в Таллиннском музее городской жизни, а в сокровищнице имеются их серебряные аналоги.

Каждую субботу и воскресенье в 16.00 в Нигулисте проходят получасовые концерты органной музыки.