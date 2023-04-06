Новый стеклянный лифт поднимет вас до небес: чем интересна церковь Нигулисте?
Автор блога на RusDelfi Ээстис on hää Юлия продолжает рассказывать о достопримечательностях Таллинна. Бывали ли вы в церкви Нигулисте? Даже если ваш ответ „да“, вы точно узнаете для себя что-то новенькое.
Мне бы в небо, мне бы в небо…
…подумали сотрудники музея Нигулисте, да и построили стеклянный лифт, который готов вознести всех желающих на умопомрачительную, но безопасную смотровую площадку. Заодно обновили весь музей, добавив выставочного пространства и новых экспонатов.
Церковь Нигулисте (13 век) - это музей средневекового искусства. Выглядит это очень аутентично, ведь церковная утварь находится в когда-то действующей церкви.
Что посмотреть?
Надгробные плиты: самых богатых и знатных горожан раньше принято было хоронить в церквях. Чем больше денежек было уплачено, тем ближе к алтарю хоронили.
Гербы-эпитафии знатных дворянских родов: очень красочные и залипательные. Поищите на них разных животных, цветы и другие элементы.
Алтарь Роде (15 век): настоящее обучающее пособие - на картинах более 40 библейских персонажей и различных святых.
Фрагмент картины „Пляски смерти“ (7,5 м) известного мастера 15-го века Бернта Нотке. Хоровод, в котором танцуют все - от Папы Римского и императора до шутов и младенцев - рука об руку со смертью в виде скелетов. Вывод прост: кем бы ты ни был при жизни, перед смертью все равны.
Серебряная кладовая: каких богатств тут только нет! Попугайчик с рубиновыми глазками - переходящий приз (16 век). Каждый год погожим весенним денечком собирались богатые мужчины померяться…в смысле посостязаться в меткости, и как начнут стрелять из арбалетов по попугаю! Так, стоп! Не начинайте - птичку жалко! Птичка-то была не настоящая, а ярко раскрашенная деревянная. Ее устанавливали на высокий столб и понеслась. Самый меткий стрелок получал приз и закатывал пир.
Гулянья проходили и в Большой гильдии, и в Братстве Черноголовых. Тут не обходилось без рек вина и пива! Черноголовые могли похвастать бокалами в виде ноги косули с копытом - настоящими! Такие вы можете увидеть в Таллиннском музее городской жизни, а в сокровищнице имеются их серебряные аналоги.
Каждую субботу и воскресенье в 16.00 в Нигулисте проходят получасовые концерты органной музыки.
Билеты: Полный - 12 €, льготный - 8 €, семейный - 24 €
Каждую последнюю среду месяца одиночный билет - 3 €, а семейный - 6 €
Бесплатно в Международный день музеев - 18 мая.