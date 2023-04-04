ФОТО |Ратуша в Нарве скоро откроется после почти семи лет реконструкции: смотрите, как красиво стало внутри!

На втором этаже, по словам Анны Кариной, специалиста департамента развития экономики города, руководителя проекта реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади, можно будет арендовать небольшие залы для проведения своих мероприятий – семинаров, воркшопов. Стоимость аренды пока неизвестна, но к лету эта информация появится. Анна развеяла слух о переезде в ратушу ЗАГСа, но сказала, что выездные регистрации брака вполне возможны в торжественном зале на втором этаже. В этом же зале будут проходить официальные встречи представителей власти, конференции, концерты. Там же находится представительский кабинет мэра города для проведения официальных приемов, пресс-конференций.

В цокольном этаже откроется ресторан, а может быть, даже несколько. Пока это точно неизвестно, так как арендаторы не найдены. Чиновники надеются, что их поиски завершатся к летнему сезону.

На первом этаже будет расположен туристический центр, а также, по планам чиновников, будут работать творческие мастерские, например, марципановая. Но это только предположение, могут быть и другие творческие студии, главное, чтобы горожанам и туристам было интересно участвовать в арт или гастрономических проектах будущих арендаторов. Планируется здесь и небольшое кафе, опять же с крафт-уклоном, а не традиционное.

Планируется, что для нарвитян и гостей города будет все время открыт первый этаж ратуши. В июле в ней заработает виртуальная экспозиция, посвященная Старой Нарве. Посетители в очках виртуальной реальности смогут перенестись в прошлое и оказаться в здании 17 века, увидеть Ратушную площадь и пройтись по улицам Старого города. Также в зале с экспозицией будет представлена модель довоенного города, созданная на основе бумажного макета Федора Шанцына.

Поскольку часть мебели для ратуши сделана под специальный заказ, ее установка займет какое-то время. Также за несколько месяцев здесь установят технику, например, систему голосования в зале горсобрания.

Сейчас, параллельно с установкой мебели и техники, совместно с городским художником департамент развития экономики работает над оформлением стен в фойе и двух залах ратуши. Планируется привлечь к этому процессу и местных художников.

Здание хотели сдать еще в феврале, но это исторический объект и некоторые археологически значимые находки вносили изменения в строительный проект, сроки сдачи затягивались из-за этого. Корреспонденты RusDelfi делали репортаж о строительных работах в начале лета прошлого года. Теперь можно посмотреть, как это происходило, и увидеть, как выглядит ратуша после ремонта, но пока без мебели.

Важный для горожан атрибут здания – часы – уже находится в рабочем режиме. Есть идея, пока непонятно, будут ли ее воплощать, чтобы днем, в какой-то момент времени, часы проигрывали мелодию, эмоционально связанную с историей города. Часы установили на ратуше не механические, а электронные. Пока еще не работает фонтан. Причина тому – погода. Как только потеплеет в городе, фонтан смогут открыть.

Старший инспектор по охране объектов старины в Нарвской горуправе Мадис Туудер рассказал, что, конечно, аутентичного удалось сохранить немного. Но причина не в строительных работах, а в том, что после войны уцелела слишком маленькая часть здания. „Но внешний вид, скульптурную группу, хотя она уже была копией, мы реставрировали так, чтобы максимально сохранить прежний исторический облик, насколько это возможно, – говорит Туудер. – Подвальные помещения старинные, там удалось сохранить больше старины. Есть, например, арочки, которые мы расчистили и экспонировали. Более менее сохранен вид вестибюля на первом этаже: деревянные потолочные покрытия 1981-1982 года удалось оставить и расписать примерно так, как это было сделано в послевоенные годы“. Одним словом, аутентичности как таковой, может, и нет, но специалисты горуправы во время реконструкции старались сохранить дух старого здания.

Нарвская ратуша – это памятник культурного наследия. Она была построена в 1665-1671 годах. Во время войны здание разбомбили, в середине 60-х годов прошлого века восстановили в советских традициях. Современные проектировочные работы начались еще в 2016 году. И уже в конце мая-начале июня можно будет увидеть ратушу в новом свете.