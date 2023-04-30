Пикантные фотографии стали причиной первого в Эстонии громкого судебного процесса о порнографии(2)
Судебный процесс о порнографии в Таллинне: „хотя некоторые иностранцы на наш провинциальный взгляд тоже выглядят странно, это не значит, что их нужно запрещать“. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.
Поздравительная открытка, отправленная директором эстонских судов Эларом Удамом его коллегам-женщинам в Международный женский день, вызвала бурю в Харьюском уездном суде. На открытке красовалась стилизованная скульптура фаллоса и вульвы работы Жоана Миро под названием „Женщина и птица“. Хотя это произведение искусства не беспокоит жителей Барселоны уже в течение 40 лет, сотрудники суда сочли, что изображение унижает достоинство женщин.
Помогите, испорченная молодежь!
Полицейский постовой, дежуривший у Балтийского вокзала, уже давно заметил, что у книжной лавки всегда оживленно толпится народ. Рассматривать журналы особенно любили школьники: они слетались туда как мухи на мед. Страж порядка подошел поближе, и глаза у него на лоб полезли — с обложек журналов на него смотрели обнаженные женщины. Порнография! Испорченная молодежь! Нравственность в опасности!