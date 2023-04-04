ИНТЕРВЬЮ | Британский историк: будущее России – Путин Light

Я это делал в самом начале российского вторжения в Украину. Тогда мне, как и многим другим, особенно запомнилась колонна российской бронетехники длиной, по-моему, в сорок километров, которая направлялась на Киев. В западной прессе в первые дни войны сообщали о неизбежном падении украинской столицы. Теперь мы знаем, что этого, слава Богу, не случилось. Но то, как украинцы расправились с этой колонной, мне напомнило как раз о зимней войне. Украинцы действовали практически по финским лекалам 80-летней давности: небольшие группы с противотанковым оружием атаковали российскую колонну с флангов и разбили на части, устраивали засады. Это как раз пример того, как менее оснащенная в военном плане страна может оказать сопротивление более мощной державе.

В ряде своих публичных выступлений вы также проводили параллель с войной СССР против Финляндии в 1939–1940 годах. В чем Вы видите сходство?

Возникает вопрос: как эти исторические параллели помогают нам понять, что происходит сейчас? Любое историческое событие обусловлено определенными обстоятельствами. Поэтому оно по-своему уникально. Да, есть параллели, но на этом можно и остановиться. Главный вывод таков: Кремль часто действует по старым учебникам, которые практически не изменились за последние 80 лет.

Они абсолютно обоснованы. Особенно, с 1939 годом. Посмотрим, например, на действия Кремля того времени. В целом, методы были такими же, как сегодня: дезинформация, маскировка (сокрытие истинных намерений – чем дольше, тем лучше), „операции под чужим флагом“ и многое другое. Все это можно было увидеть в ходе российского вторжения в Украину. Оно во многом перекликается с вторжением СССР в Польшу в сентябре 1939 года.

Как Вы правильно заметили, это событие было долгое время запрятано в глубинах советской исторической памяти. Москва официально отрицала то, что в рамках пакта был заключен секретный протокол о разделе территорий суверенных государств Центральной Европы и Балтии. Советы об этом молчали до 1990 года, до эпохи позднего Горбачева. Потом с грехом пополам признали наличие тайных договоренностей и другие вещи, например, массовый расстрел поляков в Катыни. Путинское восхваление пакта означает, что он по-прежнему мыслит сферами интересов и хотел бы навязать Западу новый раздел Европы, при котором ряд государств-соседей России, и прежде всего Украина, остались бы под фактическим контролем Москвы.

Думаю, что нет. На Западе сильны надежды и все больше растут ожидания, особенно порожденные военными успехами Украины в 2022 году, что Киев сможет освободить свои территории и что ему не придется идти на территориальные уступки Кремлю. По мере того, как в Украину поступает все больше военной помощи, можно сказать, что на Западе растет и уверенность в возможности полного освобождения территории Украины. Вопрос о „финляндизации“ Украины, а точнее о нее нейтралитете, будет подниматься на мирных переговорах. Не думаю, что Украине это принесет пользу. Москва желает сохранить Украину в своей сфере влияния. Учитывая это, нейтральный статус Украины будет провоцировать возобновление российской агрессии в будущем. И, наоборот, интеграция Украины в западные структуры – вступление в ЕС и НАТО – не позволит этого сделать. Но опять-таки большой вопрос, как быстро примут Украину в эти структуры. Мы видим: за вступление Финляндии и Швеции в НАТО пришлось буквально бороться из-за возражений некоторых членов альянса. С Украиной все будет еще сложнее, и намного сложнее. Вне исключая, что понадобится некий временный период „нейтральности“, но это тема для будущих переговоров.

Многие люди на Западе до сих пор считают, что пакт с Гитлером был для Сталина необходимым шагом ввиду неизбежного нападения Германии.

Да, я бы сказал, что общепринятое восприятие пакта Сталина и Гитлера на Западе полностью неправильное: объяснения Сталина, принимаются за чистую монету. Эти объяснения, по-моему, прозвучали в его обращении к советскому народу после начала операции „Барбаросса“. Он говорил тогда, что пытался выиграть время: „Я знал, что они нападут, поэтому подписал договор, чтобы оттянуть время и подготовиться к неизбежному нападению“. Но это совершенно не объясняет тот факт, почему Гитлер захватил Сталина врасплох. Я уверен, что советская сторона, подписывая пакт, исходила скорее из агрессивных намерений, нежели из соображений обороны. Полагаю, советское руководство считало, что договор дает шанс вновь попытаться распространить коммунизм в Европе. Мол, если немцы, поляки, французы и британцы воюют, и это прекрасно: мы используем военный хаос, чтобы навязать свою волю части Европы, поставить ее под контроль.

Но когда неожиданно для Сталина Гитлер напал на СССР, Кремлю пришлось признать, что это была рискованная политика. Свои предыдущие шаги Сталин стал объяснять как чисто оборонительные. И это объяснение теперь стло расхожим. На самом деле, Вторую мировую войну войну начали два тоталитарных режима, которые решили разделить между собой Центральную Европу.

Но на Западе по-прежнему часто говорят: мы с СССР были союзниками! Нужно ли переоценить этот подход, учитывая то, что теперь известно о сталинском режиме?