Говорили, что вместо бумаг он вез бриллианты: историк рассказал о том, как нарвитянин дал отпор бандитам, защищая дипломатическую почту
Историк, гид по Нарве и блогер RusDelfi Александо Опенко рассказал о том, почему до 1994 года улица Суур в Нарве носила раньше имя Иоганна Махмасталя. Кто это был такой и при чем тут бриллианты - читайте в тексте ниже.
„Сердцем“ Старой Нарвы всегда была улица Вышгородская или „Вышка“, как её называли местные жители. Во времена первой Эстонской Республики улица поменяла своё название и стала называться улицей Суур.
После Второй мировой войны улица снова поменяла своё название и уже до 1994 года носила название улицы И. Махмасталя. После восстановления независимости Эстонской республике улице снова вернули довоенное название улицы - Суур.
Раненый оставался в купе и охранял дипломатическую почту, никого не подпуская к себе
Кто же такой был Иоганн Махмасталь, в честь которого назвали одну из самых знаменитых улиц в старой части Нарвы?
История жизни этого человека была достаточно занимательной, но прославился он благодаря лишь одному инциденту, произошедшему в 1926 году.
А дело было так. Иоганн Махмасталь родился в Нарве в 1891 году. С 1923 года являлся сотрудником НКИД СССР, работал дипломатическим курьером. 5 февраля 1926 года в поезде Москва-Рига на перегоне между станциями Икшкиле и Саласпилс неизвестные, вооружённые револьверами, потребовали от проводника показать купе дипкурьеров и напали на советского торгового представителя Л. Ф. Печерского (1885-1938).
Иоганн Махмасталь и его напарник по службе Теодор Нетте услышали шум, приготовили оружие, но не успели закрыть дверь купе. Нападавшие нашли их и открыли огонь. В перестрелке Нетте был ранен в голову и умер на месте, Махмасталь был ранен в живот и в правую руку, стрелял с левой руки и ранил двоих нападавших (позже их нашли мёртвыми), еще по крайней мере один скрылся.
Дипломатическая почта осталась в неприкосновенности. Раненый Махмасталь оставался в купе и охранял вализы (от фр. valise postale „почтовый мешок“ - единица багажа, дипломатическая почта (сумка, пакет, конверт) дипломатического курьера, пользующаяся неприкосновенностью), никого не подпуская к себе.
В Риге он отказался передать груз незнакомым ему работникам полпредства СССР и дождался сотрудника, которого знал в лицо. Только после этого Махмасталя увезли в больницу. В убитых бандитах опознали граждан Литвы братьев Антона и Бронислава Габриловичей. Других результатов расследование, проведенное властями Латвии, не дало.
Все дело в бриллиантах?
Героизм Махмасталя, проявленный в схватке с бандитами ради сохранения дипломатической почты, просто поражал. Но многие отказывались верить, что он охранял только переписку дипломатического представительства.
В нарвской газете „Старый нарвский листок“ от 18 февраля 1926 года вышла статья, в которой выдвигалась версия о том, что на самом деле вёз в поезде Иоганн Махмасталь с коллегой и что так рьяно охранял.
В газетной статье написали, что вместо дипломатической переписки в вализе находились бриллианты на 4 миллиона золотых рублей, посланные в немецкие банки для обеспечения кредитов. Известно об этом было только большевикам, стоящим у власти, а как об этом узнали братья Габриловичи, никому известно не было.
Огромная благодарность за предоставленную газетную статью Сергею Шаркову.
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