Говорили, что вместо бумаг он вез бриллианты: историк рассказал о том, как нарвитянин дал отпор бандитам, защищая дипломатическую почту

„Сердцем“ Старой Нарвы всегда была улица Вышгородская или „Вышка“, как её называли местные жители. Во времена первой Эстонской Республики улица поменяла своё название и стала называться улицей Суур.

После Второй мировой войны улица снова поменяла своё название и уже до 1994 года носила название улицы И. Махмасталя. После восстановления независимости Эстонской республике улице снова вернули довоенное название улицы - Суур.

Раненый оставался в купе и охранял дипломатическую почту, никого не подпуская к себе

Кто же такой был Иоганн Махмасталь, в честь которого назвали одну из самых знаменитых улиц в старой части Нарвы?

История жизни этого человека была достаточно занимательной, но прославился он благодаря лишь одному инциденту, произошедшему в 1926 году.

А дело было так. Иоганн Махмасталь родился в Нарве в 1891 году. С 1923 года являлся сотрудником НКИД СССР, работал дипломатическим курьером. 5 февраля 1926 года в поезде Москва-Рига на перегоне между станциями Икшкиле и Саласпилс неизвестные, вооружённые револьверами, потребовали от проводника показать купе дипкурьеров и напали на советского торгового представителя Л. Ф. Печерского (1885-1938).

Иоганн Махмасталь и его напарник по службе Теодор Нетте услышали шум, приготовили оружие, но не успели закрыть дверь купе. Нападавшие нашли их и открыли огонь. В перестрелке Нетте был ранен в голову и умер на месте, Махмасталь был ранен в живот и в правую руку, стрелял с левой руки и ранил двоих нападавших (позже их нашли мёртвыми), еще по крайней мере один скрылся.

Дипломатическая почта осталась в неприкосновенности. Раненый Махмасталь оставался в купе и охранял вализы (от фр. valise postale „почтовый мешок“ - единица багажа, дипломатическая почта (сумка, пакет, конверт) дипломатического курьера, пользующаяся неприкосновенностью), никого не подпуская к себе.