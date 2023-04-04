Не виноватые мы. Лавров обвинил Евросоюз в „потере“ России, Запад — в неготовности к конструктивному диалогу и похвалил Китай за „схожесть взглядов“(2)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью „Аргументам и фактам“ пожаловался на Евросоюз, обвинил НАТО в эскалации конфликта в Украине, похвалил Китай и рассказал о влиянии в Африке. „Спектр“ выбрал ключевые высказывания главы МИД.
Евросоюз „виноват в потере“ России
Лавров в очередной раз обвинил Европейский союз в желании нанести России „стратегическое поражение“ в Украине.
„Евросоюз „потерял“ Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения“, — сказал он.
Глава МИД считает, что первые шаги к примирению должны сделать в ЕС: „Необходимые выводы мы сделали. В ответ на враждебные шаги будем действовать при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности. Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов“.
Схожие взгляды с Китаем
Глава российского внешнеполитического ведомства ожидаемо похвалил Китай после визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина и заявил о похожих взглядах на ситуацию в мире с Пекином.
„Мы схожим образом видим причины возникновения основных вызовов в сфере международной безопасности. Отмечаем нежелание Запада вести межгосударственный диалог на принципах равноправия. Выступаем против применения методов санкционного давления и других инструментов недобросовестной конкуренции.
При этом наше стратегическое взаимодействие не направлено против третьих стран. Оно способствует сбалансированному развитию всей международной системы“, — считает Лавров.
По его словам, именно Китай готов играть „конструктивную роль в политико-дипломатическом урегулировании“ войны в Украине.
„Отмечаем созвучие нашим подходам основных положений опубликованного китайскими партнерами позиционного документа по ситуации на Украине, особенно в части необходимости обеспечить равную и неделимую безопасность для всех стран в Европе и в мире в целом.
Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий. Очевидно, что наши ясно сформулированные общие позиции по ключевым проблемам современности в мире услышаны“.
США, их сателлиты и вассалы
Высказывания министра в отношении Соединенных Штатов были не такими дружелюбными. Он считает, что Вашингтон и НАТО „сделали ставку“ на эскалацию войны в Украине.
„США и их натовские сателлиты сделали крайне рискованную ставку на дальнейшую эскалацию конфликта. Коллективный Запад открыто декларирует задачу нанести России стратегическое поражение.
Мы, со своей стороны, по-прежнему открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учёте российских интересов — в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков. Главная предпосылка здесь — отказ Запада от агрессивного враждебного курса. Однако там к этому и конструктивному диалогу с нами не готовы“, — сказал он.
Лавров также обвинил Штаты в намерении испортить отношения России со странами Африки.
„США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей.
Другое дело, что жертвовать коренными интересами ради Вашингтона и его прихвостней, таскать „каштаны из огня“ для бывших колониальных метрополий желающих все меньше“, — добавил он.
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