МНЕНИЕ | Россиян нужно интегрировать, а не давать им избирательные права

К разговорам о нарушении норм ЕС или иных международных регуляций в случае лишения местных граждан РФ избирательных прав не стоит относится серьезно. Единственное, что требуется формально, это уточнение §156 Конституции ЭР. Сейчас там речь идет об участии в местных выборах любых 16-летних жителей, и достаточно вписать „граждан Эстонии и Евросоюза, постоянных жителей, не являющихся гражданами третьих стран“, и проблема решена. В Латвии этот текст в Конституции появился еще в 90-х, и небеса не разверзлись, громы и молнии не покарали „отступников“. Еще более показательно, что при вступлении Латвии в ЕС к ним не было претензий. Поэтому нет причин считать это нарушением каких-либо базовых прав человека.