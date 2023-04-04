Мнение
04.04.2023, 13:07

МНЕНИЕ | Россиян нужно интегрировать, а не давать им избирательные права

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В Эстонии было бы скучно без Яны Тоом и ее непонятной борьбы
Валерий Сайковский
публицист
Российский паспорт. Иллюстративное фото
Российский паспорт. Иллюстративное фото
ФОТО: Jane Barlow | Scanpix

Если раньше тема лишения избирательных прав граждан РФ на местных выборах звучала лишь в выступлениях маргинальных политических деятелей, то после начала войны в Украине проблема перешла в плоскость реальной политики, отмечает публицист Валерий Сайковский.

К разговорам о нарушении норм ЕС или иных международных регуляций в случае лишения местных граждан РФ избирательных прав не стоит относится серьезно. Единственное, что требуется формально, это уточнение §156 Конституции ЭР. Сейчас там речь идет об участии в местных выборах любых 16-летних жителей, и достаточно вписать „граждан Эстонии и Евросоюза, постоянных жителей, не являющихся гражданами третьих стран“, и проблема решена. В Латвии этот текст в Конституции появился еще в 90-х, и небеса не разверзлись, громы и молнии не покарали „отступников“. Еще более показательно, что при вступлении Латвии в ЕС к ним не было претензий. Поэтому нет причин считать это нарушением каких-либо базовых прав человека.

Несколько сложнее с серыми паспортами. Они появились в смутные времена после распада СССР. Сейчас вносить изменения в современные процедуры использования серого паспорта, которые более-менее соответствуют международной практике и исходят из того, что у кого-то может не быть страны возвращения, было бы неконструктивно и проблематично при реализации. Вполне достаточно ограничить право участия в местных выборах граждан третьих стран во избежание известных рисков в области безопасности.

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