Никита Андреев пополнил ряды тренерского штаба „Нымме Калью“

Андреев, который забил 117 голов в высшей лиге в качестве нападавшего, начал тренировать летом 2021 года, а затем сделал большой шаг в тренерской карьере, успешно тренируя как дублирующую, так и основную команду „Левадии“.

„Я рад присоединиться к „Нымме Калью“! Это один из лучших клубов в эстонском футболе, и я могу стремиться к целям клуба и одновременно расти как тренер. Я благодарю руководство за их уверенность, и я считаю, что нас ждет плодотворное сотрудничество», - прокомментировал Андреев.

Спортивный директор Арго Арбейтер сказал, что талантливых тренеров в Эстонии не много и что присоединение Андреева является победой для „Калью“: „В лице Никиты мы получили молодого тренера. Со своим трудолюбием и энтузиазмом он внесет необходимый вклад в успех нашей команды».

По словам главного тренера Кайдо Коппеля, Андреев даст команде необходимый опыт, который он приобрел в качестве игрока и в качестве тренера. „У него есть свои взгляды на игру, и они, безусловно, дадут нам несколько интересных мыслей“, - сказал Коппель Soccernet.

В дополнение к роли помощника тренера основной команды, Андреев также берет на себя обязанности помощника молодёжной команды „Калью“ U21.

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