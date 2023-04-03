Новый стандарт выбросов в ЕС приведет к росту цен на автомобили

По словам автомобильного эксперта Арно Силлата, пакет мер Fit 55, который уже принят, и так окажет ударное воздействие на автомобильную промышленность из-за перехода на электромобили, а теперь на нее повлияют еще и требования, касающиеся в основном дизельных двигателей.



К шинам и тормозам также будут предъявляться более строгие требования, то есть будет регламентироваться образуемая ими пыл, процедура тестирования ужесточится.



По мнению автопроизводителей, цена нового легкового автомобиля увеличится на 2000 евро.