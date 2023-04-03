Завтра Финляндия официально станет членом НАТО

Во вторник, 4 апреля, Финляндия станет полноправным членом НАТО, сообщила Канцелярия президента Финляндии в Твиттере, передает YLE.

Президент республики Саули Ниинистё завтра отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто (“Зеленые“) перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе депонирует документы о вступлении Финляндии в альянс правительству США. Помимо Ниинистё и Хаависто, министр обороны Антти Кайкконен (“Центр“) примет участие в церемонии поднятия флага в штаб-квартире НАТО в честь вступления Финляндии в НАТО.

Это подтвердил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Он приветствовал Финляндию как 31-ю страну альянса и подчеркнул, что речь идет о самом быстром процессе вступления в НАТО за всю историю военного союза.

Как отметил Столтенберг, Швеция в будущем также станет членом альянса. В то же время, членство Финляндии укрепит и безопасность Швеции, и ее сближение с военным альянсом, сказал он.

– Швеция не останется в одиночестве, – заверил Столтенберг.

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