03.04.2023, 16:25
ВИДЕО | Любопытные косули пришли на поле в поисках пропитания
На выходных в разных уголках Эстонии выпал снег, и косули компаниями стали приходить на поля в поисках пропитания.
Так, фотограф Delfi запечатлел восемь косуль на поле возле шоссе в Вильяндимаа. Примечательно, что, услышав звук дрона, животные сразу не бросились в лес, а продолжали стоять на месте.
Смотрите видео!
Раннее мы уже писали о косулях, которые не боятся дрона. Тогда они даже посоревновались с ним в беге. Смотрите и читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.