ВИДЕО | Любопытные косули пришли на поле в поисках пропитания

Так, фотограф Delfi запечатлел восемь косуль на поле возле шоссе в Вильяндимаа. Примечательно, что, услышав звук дрона, животные сразу не бросились в лес, а продолжали стоять на месте.

Смотрите видео!

Раннее мы уже писали о косулях, которые не боятся дрона. Тогда они даже посоревновались с ним в беге. Смотрите и читайте ЗДЕСЬ.

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