Литва ответила на вопрос, что было бы, если бы приехал Путин

По случаю годовщины войны в Украине на стадионе в Москве Путин показал группу детей. Сообщалось, что это были привезенные из Мариуполя украинские дети.

Правительство Украины сообщает, что россияне похитили не меньше 16 000 украинских детей, некоторые дети подверглись сексуальному насилию.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за депортацию детей. „Если мы говорим об ордере на арест Путина, то речь идет о римском статуте. Его ратифицировали больше 100 стран мира“, – сказала LNK министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская.

В числе этих стран – и Литва. Вряд ли Путин приедет в Литву. Но, по словам министра, Литва была инициатором его ареста, поэтому, если бы был такой повод, она арестовала бы Путина.

„Вне всякого сомнения, (он) был бы задержан и передан Международному уголовному суду. И я уверена, что мы гордились бы этим и радовались (...). Расследование ведь благодаря Литве и было начато“, – сказала министр юстиции LNK Добровольска.

Глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО) Лауринас Кащюнас сказал, что сам позаботился бы о задержании Путина. „Я точно могу сказать, что в Литве он был бы арестован. Я бы лично позаботился об этом, не переживайте. Рука Литвы не дрогнет“, – сказал политик.

Администрация безопасности транспорта указала, что самолет Путина легально не может прилететь в Литву или пролететь над Литвой. Не из-за ордера, а из-за санкций в отношении российской авиации.

„Очень важно, чтобы позиция стран ЕС была единой в отношении этого преступника“, – сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте. Но санкции не запрещают Путину приехать по наземным дорогам.

„Все зависит от того, какое из ведомств зафиксирует, а далее полиция и другие ведомства сработают. У нас есть хорошо подготовленные сотрудники, которые готовы к работе в особых ситуациях“, – сказала министр.