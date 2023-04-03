КТ Нарвы на низком старте: все ждут условий поддержки частичной реновации домов от Kredex
Квартирные товарищества Нарвы, которые не могут „потянуть“ полную реновацию домов, ждут, когда будут известны условия для частичной реновации, поддерживаемой Kredex. Условия полной реновации известны, мера открыта, но насколько реально нарвским КТ полностью отремонтировать дом, учитывая цены на ремонтные работы, даже с поддержкой Kredex?
Как рассказала консультант квартирных товариществ в Ида-Вирумаа Людмила Пеусса, в Нарве с лета открыт консультационный центр Kredex, где проводятся консультации как для председателей квартирных товариществ, так и для жителей города.
„Мы проводим инфочасы, кроме того, у нас имеется технический эксперт, которого можно позвать на место, он посмотрит на состояние вашего дома и предложит технические решения, которые данному дому подходят“, - рассказала Людмила Пеусса.
Здесь важно понимать, что для проведения реновации товариществу необходимо квалифицированное большинство голосов, это значит, что более 50% собственников должны проголосовать за реновацию, если ее сумма превышает сумму предыдущего хозяйственного года.
Что касается мер поддержки Kredex, в этом году открылась мера для поддержки полной реновации, где размер пособия для Ида-Вирумаа максимальный, 50% от общей суммы. В рамках данного пособия есть возможность провести отдельные виды работ, к примеру, подключиться к сети центрального отопления для КТ, если оно находится на электрическом, газовом или печном отоплении.
„Полная реновация означает, что дом достигает класса энергоэффективности С. Мы предлагаем поддержку по множеству работ, но минимальный перечень, который товарищество должно сделать, это реновация крыши и ее утепление, утепление фасада, замена старых окон, реновация тепло- и вентиляционный системы. Мы ожидаем от большинства товариществ, что они построят вентиляцию с рекуперацией тепла. Рекуперация тепла – процесс, во время которого удаляемый воздух зимой передает тепло приточному, а летом наоборот – охлаждает его. Рекуператор можно использовать во всех типах зданий с принудительной вентиляцией. Если товарищество по каким-то причинам не может установить такую вентиляцию, то процент пособия снижается на 10% и составляет 40%“, - рассказала Людмила Пеусса.
Для старого фонда у Kredex сделано исключение. „Если дом по требованию местного самоуправления или Департамента защиты памятников старины не может менять окна или утеплять фасад, то к нему наши условия не применяются. Кроме того, для старого фонда нет требований достигнуть класса энергоэффективности С, они просто должны подняться на один класс выше“, - пояснила Пеусса.
По словам представителя Kredex, назвать сумму полной реновации невозможно, это зависит от конкретного дома.
В данный момент нарвитян больше интересуют условия поддержки частичной реновации, которые пока Kredex не опубликованы.
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