КТ Нарвы на низком старте: все ждут условий поддержки частичной реновации домов от Kredex

Для того чтобы получить кредит в KredEx, нужно иметь решение банка с отказом в предоставлении кредита квартирному товариществу или с неразумными условиями. Неразумной считается, к примеру, процентная ставка, превышающая ту, что банки предлагают на рынке по аналогичным проектам, или самофинансирование в размере более 20%. Вы можете также ходатайствовать о кредите на реновацию в KredEx, если желаете провести полную реконструкцию дома, но не можете получить в банке кредит в достаточном объеме для финансирования работ. Если вы получили решение по кредиту или отрицательный ответ, подайте в KredEx заявку на кредит вместе с дополнительными документами. Если вместе с кредитом вы хотите использовать предлагаемое KredEx пособие для многоквартирного дома, прежде всего следует подать в KredEx ходатайство о получении пособия, а затем обратиться в банк за кредитом. Если в банке вы получите отрицательный ответ или неразумное предложение, вы сможете подать заявку на кредит в KredEx.