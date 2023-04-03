МНЕНИЕ | Обычная судьба донбасского вождя или „Народовольцы ХXI века“
Один из самых одиозных Z-военкоров российской армии - Владлен Татарский погиб в результате взрыва примерно 500 г тротила на своём творческом вечере в Санкт-Петербурге. Политические убийства, расправы и междоусобные разборки среди радикалов свех мастей - дела обыденные, но впервые со времён покушения на Плеве был выбрало столь знаковое место и столь архаичный метод исполнения, отсылающий к народовольцам ХIХ века. Да и фамилия главной подозреваемой не может не навевать подобных ассоциаций, пишет публицист Борис Ковальский.
В воскресенье, второго апреля, северную столицу России сотряс мощный тротиловый взрыв в районе Университетской набережной. Камеры наблюдения на улицах зафиксировали момент взрыва - стёкла вылетели на проезжую часть. Заведение, где проходил творческий вечер военкора, принадлежало хозяину ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину. В заведении регулярно проходили встречи дискуссионного клуба „Киберфронт Z“, большинство встреч Z-активистов, военкоров, поэтов. По одной из версий, примерно от 500 до 700 грамм тротила были заложены в подаренную Татарскому статуэтку некой поклонницей, которая вскоре станет главной подозреваемой в исполнении терракта.