Мнение
03.04.2023, 16:50

МНЕНИЕ | Обычная судьба донбасского вождя или „Народовольцы ХXI века“

 
Борис Ковальский
режиссер, музыкант, публицист
Скриншот из видео Владлена Татарского
Скриншот из видео Владлена Татарского
ФОТО: ВКонтакте

Один из самых одиозных Z-военкоров российской армии - Владлен Татарский погиб в результате взрыва примерно 500 г тротила на своём творческом вечере в Санкт-Петербурге. Политические убийства, расправы и междоусобные разборки среди радикалов свех мастей - дела обыденные, но впервые со времён покушения на Плеве был выбрало столь знаковое место и столь архаичный метод исполнения, отсылающий к народовольцам ХIХ века. Да и фамилия главной подозреваемой не может не навевать подобных ассоциаций, пишет публицист Борис Ковальский.

В воскресенье, второго апреля, северную столицу России сотряс мощный тротиловый взрыв в районе Университетской набережной. Камеры наблюдения на улицах зафиксировали момент взрыва - стёкла вылетели на проезжую часть. Заведение, где проходил творческий вечер военкора, принадлежало хозяину ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину. В заведении регулярно проходили встречи дискуссионного клуба „Киберфронт Z“, большинство встреч Z-активистов, военкоров, поэтов. По одной из версий, примерно от 500 до 700 грамм тротила были заложены в подаренную Татарскому статуэтку некой поклонницей, которая вскоре станет главной подозреваемой в исполнении терракта.

Настоящее имя погибшего - Максим Фомин (Владлен Татарский - чуть изменённое имя главного героя романа Пелевина „Generation P“ (героя звали Вавилен) - прим. автора). Родился он в 1982 году в Макеевке (Украинская ССР), уже в годы независимости получил первую судимость за ограбление банка, в 2014 году активно поддержал сепаратистские настроение и российских военных на Донбассе. С начала полномасштабного вторжения стал одним из топовых Z-военкоров, чья кровожданая риторика не могла бы вписаться даже в российский телеэфир. Видео, выложенное Владленом из Коллонного зала Кремля, во время подписания акта „о вхождении новых территорий“ в состав РФ, стало вирусным - на нём военкор пообещал всех победить, убить и ограбить. Видео вызвало скандал даже среди так называемых российских патриотов, которые всё ещё верят в освободительную цель „спецоперации“.

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