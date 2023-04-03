МНЕНИЕ | Обычная судьба донбасского вождя или „Народовольцы ХXI века“

В воскресенье, второго апреля, северную столицу России сотряс мощный тротиловый взрыв в районе Университетской набережной. Камеры наблюдения на улицах зафиксировали момент взрыва - стёкла вылетели на проезжую часть. Заведение, где проходил творческий вечер военкора, принадлежало хозяину ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину. В заведении регулярно проходили встречи дискуссионного клуба „Киберфронт Z“, большинство встреч Z-активистов, военкоров, поэтов. По одной из версий, примерно от 500 до 700 грамм тротила были заложены в подаренную Татарскому статуэтку некой поклонницей, которая вскоре станет главной подозреваемой в исполнении терракта.

Настоящее имя погибшего - Максим Фомин (Владлен Татарский - чуть изменённое имя главного героя романа Пелевина „Generation P“ (героя звали Вавилен) - прим. автора). Родился он в 1982 году в Макеевке (Украинская ССР), уже в годы независимости получил первую судимость за ограбление банка, в 2014 году активно поддержал сепаратистские настроение и российских военных на Донбассе. С начала полномасштабного вторжения стал одним из топовых Z-военкоров, чья кровожданая риторика не могла бы вписаться даже в российский телеэфир. Видео, выложенное Владленом из Коллонного зала Кремля, во время подписания акта „о вхождении новых территорий“ в состав РФ, стало вирусным - на нём военкор пообещал всех победить, убить и ограбить. Видео вызвало скандал даже среди так называемых российских патриотов, которые всё ещё верят в освободительную цель „спецоперации“.