ОТ РЕДАКЦИИ | Путин сам себя переиграл: НАТО подбирается ближе

30 марта Турция ратифицировала заявку Финляндии о вступлении в НАТО. Для Финляндии это исторический момент: страна придерживалась политики нейтралитета до Второй мировой войны. После войны Советский Союз навязал в 1948 году финнам договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в соответствии с которым Финляндия должна была продолжать свою политику нейтралитета в мирное время, но в случае войны между СССР и западными странами, финны должны были разрешить Советам использовать свою территорию в военных интересах и фактически стать союзниками СССР.

После крушения Советского Союза Финляндия вошла в состав Евросоюза в 1995 году, однако не присоединилась к НАТО, несмотря на то, что это вызвало широкое обсуждение в финском обществе. Еще до вторжения путинской России в Украину, в январе 2022 года, согласно социологическим опросам, членство в НАТО поддерживали 28% финнов, в то время как 42% высказывались против. Однако российская агрессия против соседнего независимого государства и ее жестокие военные преступления кардинально изменили ситуацию: уже в мае 2022 года вступление в НАТО поддерживали 73% финнов, 12% выступали против.

Это тектонические изменения. Для безопасности Эстонии присоединение Финляндии и в будущем - Швеции - к блоку НАТО многое меняет. В случае военной угрозы военное обеспечение балтийских стран больше не зависит от узкого Сувалкского коридора и Калининградский анклав больше не представляет опасности для наших стран. Теперь от Балтики до Баренцева моря Россия граничит с НАТО и присоединение Финляндии и Швеции изменит баланс сил в нашем регионе окончательно в пользу НАТО: и у финнов, и у шведов очень сильные военно-морские и военно-воздушные силы.

Владимир Путин и российская пропаганда цинично оправдывали вторжение в Украину необходимостью отодвинуть НАТО подальше от границ России. До войны они говорили про „финляндизацию“ Украины и намекали даже на „финляндизацию“ стран Балтии, но на практике осуществилась „натоизация“ региона.

После вступления Финляндии в НАТО граница России с НАТО станет длиннее почти в три раза. Кроме того, российская военная угроза так или иначе заставит другие страны, например, Молдову, Украину и Грузию, также стремиться к членству в НАТО. Украина уже в некотором смысле интегрирована в эту систему, поскольку идет тесное сотрудничество с военно-политическим блоком: помимо вооруженной помощи, Украине передаются разведданные, а десятки тысяч украинских солдат проходят обучение у стран-союзников. Остается лишь констатировать, что Владимир Путин сам себя переиграл своими „многоходовочками“, и бандитские угрозы о применении ядерного оружия не смогут изменить ситуацию в пользу путинской России.