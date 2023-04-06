ФОТО | Первые цветы весны и лишайник: что можно сейчас встретить в весеннем лесу?

Поэтому пока отправимся в мартовский лес не в поисках первых цветов, а за другими чудесами, которых там всегда предостаточно, и чтобы не заблудиться, будем ориентироваться по указателям и специальным меткам, предусмотрительно обозначенным на учебных тропах работниками RMK.

Вот, кажется, ещё одна метка на стволе ели, может быть, и она указывает правильный путь лесным путешественникам?

Однако, приглядимся к ней поближе, чтобы не ошибиться.

Часто на деревьях можно увидеть такие – иногда правильные, а иногда и не очень – светлые кружки с каёмкой, похожие на какие-то специальные знаки, возможно, для чего-то нарисованные здесь лесниками или охотниками. Но на самом деле человек не имеет к этим круглым пятнам никакого отношения: они не указывают маршрут движения и вообще ничего не означают – наоборот, ориентируясь по этим меткам, можно только заблудиться.

Разнообразные пятна и наросты на деревьях – это необычные организмы, называемые лишайниками, состоящие из грибов и водорослей или цианобактерий, которые сосуществуют друг с другом в симбиотической связи.

Этот серо-голубой кружок и есть лишайник фликтис серебристый.

Если заглянуть через микроскоп на срез ткани лишайника, то можно увидеть нити грибницы, между которыми находятся клетки зелёной водоросли, снабжающие клетки гриба органическими веществами, а гриб, в свою очередь, обеспечивает клетки водоросли защитой и водой. Так гриб и водоросль тесно сотрудничествуют, помогая друг другу выживать и в сушь и в дождь, в жару и в холод.

Поэтому необычные серо-голубые метки на стволах деревьев не должны нас обмануть в пути. Но пока нет ещё в лесу первых весенних цветов, можно полюбоваться и поудивляться этим лесным чудесам, а заодно узнать что-то новое о природе. Лишайники различаются по видам, основные из которых – это накипные, листоватые и кустистые.