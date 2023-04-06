ФОТО | Первые цветы весны и лишайник: что можно сейчас встретить в весеннем лесу?
Весна календарная неуклонно приближается к своей середине, но реальная весна, как это часто у нас случается, от календаря заметно отстаёт. Часы уже переведены на летнее время, многочисленные стаи гусей давно летят над городом, и даже вылезли кое-где из-под снега на солнечных местах в садах и парках первые подснежники, но в окончательно победившую весну ещё не совсем верится.
Поэтому пока отправимся в мартовский лес не в поисках первых цветов, а за другими чудесами, которых там всегда предостаточно, и чтобы не заблудиться, будем ориентироваться по указателям и специальным меткам, предусмотрительно обозначенным на учебных тропах работниками RMK.
Вот, кажется, ещё одна метка на стволе ели, может быть, и она указывает правильный путь лесным путешественникам?
Однако, приглядимся к ней поближе, чтобы не ошибиться.
Часто на деревьях можно увидеть такие – иногда правильные, а иногда и не очень – светлые кружки с каёмкой, похожие на какие-то специальные знаки, возможно, для чего-то нарисованные здесь лесниками или охотниками. Но на самом деле человек не имеет к этим круглым пятнам никакого отношения: они не указывают маршрут движения и вообще ничего не означают – наоборот, ориентируясь по этим меткам, можно только заблудиться.
Разнообразные пятна и наросты на деревьях – это необычные организмы, называемые лишайниками, состоящие из грибов и водорослей или цианобактерий, которые сосуществуют друг с другом в симбиотической связи.
Этот серо-голубой кружок и есть лишайник фликтис серебристый.
Если заглянуть через микроскоп на срез ткани лишайника, то можно увидеть нити грибницы, между которыми находятся клетки зелёной водоросли, снабжающие клетки гриба органическими веществами, а гриб, в свою очередь, обеспечивает клетки водоросли защитой и водой. Так гриб и водоросль тесно сотрудничествуют, помогая друг другу выживать и в сушь и в дождь, в жару и в холод.
Поэтому необычные серо-голубые метки на стволах деревьев не должны нас обмануть в пути. Но пока нет ещё в лесу первых весенних цветов, можно полюбоваться и поудивляться этим лесным чудесам, а заодно узнать что-то новое о природе. Лишайники различаются по видам, основные из которых – это накипные, листоватые и кустистые.
Накипные представляют собой корочку, плотно прилегающую к коре дерева либо поверхности камня, как, например, пытавшийся ввести нас в заблуждение на лесной тропинке фликтис серебристый или другой необычный лишайник – графис письменный, напоминающий зашифрованный текст, сообщающий о какой-то лесной тайне.
А рядом ещё один шифр на коре дерева – тоже накипной лишайник лециделла оливковая.
Слоевище листоватых лишайников имеет вид листовидных пластинок, распластанных по стволу дерева или другой поверхности. Часто издали они напоминают цветочную розетку. Например, такая вот розетка, похожая на декоративную цветную капусту – лишайник пармелия бороздчатая.
Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata), по-эстонски – vagu-lapiksamblik
Лишайник фисция аиполия, выросший на стволе упавшей осины, тоже похож на необычный цветок, а в сочетании с яркими жёлтыми пятнами другого лишайника выглядит необычным лесным украшением.
Яркие жёлтые пятна – это тоже листоватый лишайник, который называется ксанторией настенной, а поскольку он такой яркий и заметный, то и получил своё второе народное название – стенная золотнянка.
Ксантория, в отличие от других лишайников, не боится загрязнений воздуха, поэтому её часто можно увидеть не только в лесу, но и в городе на заборах, столбах, стенах домов, как деревянных, так и каменных.
Ещё один „цветочек“ – лишайник фискония стёртая, посмотрев на который можно уже не сомневаться, что лишайники имеют отношение к грибам.
Лишайники растут очень медленно, часто всего лишь на десятые доли миллиметра или до нескольких миллиметров в год. При такой скорости они способны достигать возраста многих сотен, а некоторые старожилы даже до нескольких тысяч лет.
Иногда на одном стволе дерева можно одновременно увидеть множество различных лишайников, растущих рядом друг с другом, как, например, на этом ясене, где уживаются вместе сразу пять видов лишайников.
В Эстонии известны около тысячи лишайников, большинство из которых трудно обнаружить без специальных средств, но треть из них, как видим, всё же легко разглядеть, так как их кустистые или листоватые слоевища хорошо заметны на коре или ветвях деревьев, на камнях или других поверхностях. Но это только при условии, если на них посмотреть внимательно.
Например, глядя пристально на этот фрагмент лишайника фисконии стёртой, можно представить себя аквалангистом, изучающим растительный мир морского дна какого-то тёплого моря
Ещё одно „погружение“ на дно тёплого моря, и лишайник фискония стёртая выглядит уже немного иначе.
Часто лишайник принимают за мох, но хотя они иногда и похожи, между собой совсем не связаны, мох – это растение, а лишайники всё же относят к царству грибов.
Лишайники питаются только тем, что могут получить из воздуха и воды, а также оседающей на них пыли, поэтому они во многом зависят от чистоты окружающей среды. Потому их и считают индикаторами здоровья леса – там, где хорошо лишайникам, где их много, будет хорошо и лесу и человеку.
Вот, например, один из заметных индикаторов чистоты воздуха в лесу – кустистый лишайник уснея, по народному – лесная борода или борода лешего. В таком лесу, где растёт уснея, можно не сомневаясь дышать полной грудью.
Такие „сети“ и „бороды“ развешаны чаще всего в ельниках.
Известно, что многие лишайники активно используют в народной медицине, так и уснея – хороший природный антибиотик, обладающий антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающим свойствами.
И ещё два распространённых представителя кустистых лишайников – рамалина ясеневая.
И довольно часто встречающийся лишайник – псевдеверния зернистая.
Хорошая получилась прогулка! И хотя из тысячи лишайников Эстонии удалось разглядеть на этот раз всего лишь около десятка, кажется, что и это было не зря – взгляд как будто стал различать незаметные ранее природные объекты, и в следующий раз к этому списку наверняка добавятся новые открытия.
А за первыми галантусами, что уже поспешили расцвести, не дожидаясь тепла, скоро последуют и остальные весенние пионеры, и тогда будут уже другие открытия.
Удачи на лесных тропинках!