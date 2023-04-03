ВИДЕО | Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге. Что известно

При этом, по словам источников телеканала, рассматривается и версия о том, что взрывчатка была заложена в зале заранее.

Пропагандистский телеканал RT также привел рассказ очевидицы, утверждавшей, что женщина оставалась в зале какое-то время после вручения статуэтки. „Когда всё произошло, она выходила прямо на меня“, - цитирует свидетельницу RT.

Собеседница „Фонтанки“ утверждает, что гостья с подарком представилась художницей Настей, которая сидела за столом одна. По словам свидетельницы взрыва, девушка сходила в гардероб и принесла оттуда большую коробку - в ней было „что-то позолоченное“. Татарский пошутил, принимая подарок, девушка вернулась на свое место, через три минуты - „взрыв, хлопок, пламя, все бегут“. „Фонтанка“ уточняет, что дарительницу статуэтки разыскивает полиция.

Как пишет „Фонтанка“, очевидцы рассказали корреспонденту издания, что взрыв произошел после того, как девушка подарила Владлену Татарскому статуэтку. Об этом позже сообщило также ТАСС. Судя по комментариям Татарского на кадрах РЕН-ТВ, это бюст самого Татарского в военной каске.

В кафе проходил „творческий вечер“ Татарского - на фотографиях, которые распространили телеграм-каналы, видно два стола, за которыми сидят люди, перед ними - экран с портретом Татарского и словами „Есть такая профессия военкор“.

При взрыве пострадали еще 30 человек, 24 из них госпитализированы, в том числе шестеро в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав России.

„В 18.13 [часов] в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский“, - говорится в сообщении полиции.

О взрыве в центре Петербурга стало известно из сообщений СМИ в воскресенье около 18:50 по местному времени. Позже случившееся подтвердило ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Взрыв прогремел на Университетской набережной в „Стрит-фуд баре №1“. Там проходил творческий вечер Владлена Татарского (его настоящее имя - Максим Фомин). После взрыва его увезли в реанимацию, где он умер.

В конце сентября блогера пригласили в Кремль на подписание договоров о „присоединении“ (аннексии) четырех украинских регионов. Оттуда он записал обращение как бы в поддержку действий Кремля: „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим. Давайте, с богом“.

„21 июля 2014 года я отбывал срок на зоне в Горловке, и через наш лагерь наступала армия Украины, - рассказывал Татарский в интервью „Ленте“. - Бой шел прямо под забором. Его я и считаю своим боевым крещением: летели пули, „Грады“, снаряды и мины. Среди заключенных были раненые и убитые“. Потом Татарский воевал на стороне самопровозглашенных ЛДНР.

Российские СМИ называют Татарского военкором, но он не был журналистом и принимал участие в военных действиях в Украине. Как пишут СМИ, до начала войны в Украине в 2014 году Татарский сидел в тюрьме за вооруженное ограбление банка.

40-летний Владлен Татарский - известный Z-блогер, в его телеграм-канале - более полумиллиона подписчиков. Татарский - это псевдоним, его настоящее имя - Максим Фомин. Он родился в городе Макеевка Донецкой области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершенном „общеопасным способом“ (ч.2 ст. 105 УК РФ). Она предусматривает наказание от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение (а также смертную казнь, которую заменяют пожизненным сроком).

„Военкор“, близко знакомый с Владленом Татарским, сказал корреспонденту Би-би-си, что Татарского довезли в больницу и он умер уже в реанимации.

Вначале источники агентства „Интерфакс“ сообщили, что Трепова задержана, но позже собеседники нескольких других СМИ рассказали, что ее поиски продолжаются.

В ночь на понедельник российские СМИ сообщили, что в организации взрыва на „творческом вечере“ Татарского правоохранительные органы подозревают жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову (эти данные не подтверждались официально). По данным нескольких изданий, в ее доме в Санкт-Петербурге прошел обыск и некоторые ее родственники были задержаны.

В воскресенье с раннего утра (6:48) Татарский активно размещал контент в своем телеграм-канале. Кроме перепостов видео с места боев, он комментировал „строительство мечети на святом для православных месте“: „Христиане не должны строить церкви в святых для мусульман местах, мусульмане - в святых для христиан. По-моему всё логично. Во время нашей общей Священной Войны против антихриста на Украине эти споры вообще не уместны“.

Между постами на эту тему он опубликовал видео с издевательствами вагнеровцев над пленным, у которого на лбу написано „грузин“. В 16 часов Татарский запостил фото билборда с рекламой ЧВК „Вагнер“ в Москве и похвалил „такую наружную рекламу“, выразив надежду, что она появится и в других городах. Одновременно он успел перепостить чужое сообщение о выпуске осколочных снарядов к дронам с пожеланием внедрить такие „игрушки“ в российской армии. Это было последнее сообщение в его телеграм-канале.

За несколько часов до мероприятия в „Стрит-фуд баре“ Татарский провел „закрытую встречу“ в книжной лавке „Листва“ (это магазин издательства с говорящим названием „Черная сотня“). „Такой формат был выбран в целях безопасности, и мы, к сожалению, не ошиблись“, - говорится в телеграм-канале заведения. Татарского там называют „мишенью для украинских террористов“.

Не „военкор“

Ольга Ившина, корреспондент Би-би-си

На самом деле „военным корреспондентом“ Татарского нельзя назвать даже с большой натяжкой.

В отличие от ряда других известных российских блогеров и журналистов государственных СМИ, Татарский с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года. По рассказам самого Татарского, на момент начала столкновений он - гражданин Украины - отбывал наказание в одной из колоний на территории Донецкой области за вооруженное ограбление банка.