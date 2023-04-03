В Финляндии консерваторы обошли на выборах партию премьера

По предварительным итогам выборов в парламент Финляндии Социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром страны Санной Марин проиграла консерваторам, сообщает общественная вещательная компания YLE в понедельник, 3 апреля.

По итогам подсчета всех бюллетеней оппозиционеры-консерваторы из Национальной коалиционной партии во главе с председателем Петтери Орпо набирают 20,8 процента голосов, правые популисты из партии „Истинные финны“, которую возглавляет Риикка Пурра, набрали 20,1 процента, а Социал-демократическая партия во главе с Санной Марин заняла третье место с 19,9 процента голосов.

Окончательные результаты выборов будут оглашены в среду, 5 апреля, но Марин уже признала поражение. „Это действительно хорошее достижение, даже несмотря на то, что сегодня мы не финишировали первыми. Демократия сказала свое слово. Финский народ проголосовал, а торжество демократии - это всегда прекрасно“, - выступила она перед своими сторонниками.

Партии будут создавать коалицию

Национальная коалиционная партия, по подсчетам YLE, получит в новом парламенте 48 мест, „Истинные финны“ - 46 мест, а социал-демократы - 43 места. Ни одна из партий не может создать правительство самостоятельно, и им придется создавать коалицию. Для большинства необходимо более 100 мест в парламенте.

Партия, получившая на парламентских выборах большинство голосов, получает первоочередное право на формирование нового правительства. Лидер Национальной коалиционной партии Петтери Орпо уже заявил, что готов вести переговоры о коалиции со всеми силами.

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