ВИДЕО | Почему в Северной Европе скучно? Блогер разбирается в популярных мифах
Блогер RusDelfi Юлиус поделился новым видео, в котором продолжает развеивать мифы про Европу и разбирается в одном из них - правда ли, что в Северной Европе скучно?
За четыре года путешествий по Северной Европе и за восемь лет жизни в Эстонии я смог для себя развеять множество мифов, которые я слышал, и в которые сам верил. Но бывает такое, что какой-то знакомый знакомого вернулся из этой части Европы потому, что ему показалось очень скучно. Или более распространенный вариант: „в этих странах скучно - вон даже на улицах нет людей“. И такие комментарии можно встретить везде - как в видео про Швецию или Норвегию, так и про Финляндию и Эстонию.
Для начала нужно разобраться, что же такое скучная жизнь. Как правило, под этим подразумевают, что вокруг ничего сверхестественного не происходит. Все спокойно. Если для человека жить спокойно означает жить скучно - здесь я бессител. Можно скащаит, что это похоже на поездку по немецким автобанам - это скучно, еще себе и едешь. Нет никаких ям и ремонтных работ. То ли дело проселочные дороги без покрытия!
Но давайте обо всем по порядку - о населении, традициях и менталитете жителей северных стран. В моей интерпретации.
Посмотреть выпуск полностью можно ниже!