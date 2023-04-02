ВИДЕО | Почему в Северной Европе скучно? Блогер разбирается в популярных мифах

За четыре года путешествий по Северной Европе и за восемь лет жизни в Эстонии я смог для себя развеять множество мифов, которые я слышал, и в которые сам верил. Но бывает такое, что какой-то знакомый знакомого вернулся из этой части Европы потому, что ему показалось очень скучно. Или более распространенный вариант: „в этих странах скучно - вон даже на улицах нет людей“. И такие комментарии можно встретить везде - как в видео про Швецию или Норвегию, так и про Финляндию и Эстонию.