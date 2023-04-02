В Израиле на протесты вышли более 450 000 человек

Более 450 000 человек вновь вышли на демонстрации в Израиле - несмотря на объявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху о временном прекращении спорной судебной реформы. Митинги прошли в субботу, 1 апреля, в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах, при этом самая многочисленная из акций собрала 170 000 человек, в ней принял участие и лидер оппозиции - Яир Лапид, передает агентство dpa.

Произошли отдельные столкновения с полицией, несколько демонстрантов был арестован. Полиция в Тель-Авиве применила против митингующих водометы.

Некоторые из собравшихся принесли с собой израильские флаги и плакаты с надписями, на одном из транспарантов, в частности, значилось: „Демократия сильнее этого правительства“.

Переговоры между правящей коалицией и оппозицией

С 28 марта правящая коалиция и оппозиция проводят переговоры в попытке урегулировать ситуацию вокруг реформы. Вместе с тем оппозиционные политики неоднократно ставили под сомнение серьезность намерений Нетаньяху достичь компромисс.

„Попытка Нетаньяху усыпить (бдительность. - Ред.) протестующих провалилась“, - заявили представители митингующих. „Более 445 000 продемократически настроенных демонстрантов вышли на улицы Израиля сегодня вечером, это одна из крупнейших демонстраций в истории Израиля. Мы будем продолжать оставаться на улицах, пока не гарантируем демократический характер Государства Израиль“, - подчеркнули они.

Нетаньяху приостановил рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях

Массовые протесты в Израиле продолжались с середины января. С 27 марта в стране была анонсирована „Национальная неделя паралича“ - серия демонстраций и забастовок против судебной реформы, к ним начали присоединяться и ведущие больницы. Однако в тот же день, 27 марта, Биньямин Нетаньяху заявил, что „принял решение приостановить второе и третье чтение“ законопроекта. Таким образом, он может быть внесен на голосование в парламент не ранее конца апреля.