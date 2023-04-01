ВИДЕО | „Пантер“ потерпел поражение в первом матче финальной серии хоккейной лиги Coolbet
Рижский „Курбадс“ обыграл в первом матче финальной серии хоккейной лиги Coolbet таллинский клуб „Пантер“ со счетом 4: 2 (1: 1, 1: 1, 2: 0).
На четвертой минуте Робертс Джекимовс вывел хозяев вперед, вскоре Пауль Силланд счет сравнял. Во втором периоде Демид Морзов вывел „Пантер“ вперед, но Томс Хартманн сравнял свет. В последней трети „Курбадс“ снова вышел вперед, а за 1,07 до финальной сирены, Юрис Берзинш удвоил преимущество хозяев.
Вратарь латвийского клуба Аргинто Милбергс отразил 23 броска, а вратарь таллинского клуба Виллем-Генрик Койтмаа - 32.
Вторая игра состоится в воскресенье, 2 апреля, в 14:00. Третья игра серии состоится 8 апреля, а при необходимости, четвертая — 9 апреля. Если для определения победителя хоккейной лиги Coolbet в этом году потребуется пятый матч, то он состоится 15 апреля в Риге.
Повтор матча:
Все финалы хоккейной лиги Coolbet можно посмотреть в прямом эфире на OHO TV.
В финальной серии, в случае ничейного результата, будет разыграно дополнительное время продолжительностью 20 минут до первой шайбы, с вратарем и пятью полевыми игроками обеих команд на льду (кроме случая численного меньшинства). При необходимости последует второй, третий и т. д. 20-минутный овертайм до определения победителя.
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