Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу погиб на войне в Украине

Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою и мастер спорта по боксу

Такую печальную новость сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

„Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего дыхания“, — подчеркнул мэр.

У него остались жена и двухлетняя дочь.

Меринов размещал в своем аккаунте в Instagram много фото и видео из своей жизни на передовой. Последний пост появился всего четыре дня назад. Там украинец пошутил: „Каждое утро оккупанты включают музыку и просят нас сдаться и обещают кормить нас три раза в день.“

Война в Украине, которая длится уже больше года, унесла жизни многих лучших спортсменов. Себастьян Коу, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, заявил в конце марта, что на войне в Украине уже погибло 185 спортсменов.

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