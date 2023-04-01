СМИ: Урсула фон дер Ляйен претендует на пост генсека НАТО

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) претендует на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил в пятницу, 31 марта, британский таблоид The Sun со ссылкой на дипломатический источник. По его данным, возглавить альянс предложил фон дер Ляйен ряд государств НАТО в октябре 2022 года. Нынешний генсек Йенс Столтенберг, как ожидается, завершит работу на этом посту в сентябре нынешнего года. Его полномочия продлевались три раза, в общей сложности Столтенберг занимал должность почти девять лет, пишет DW.com.

Срок полномочий фон дер Ляйен в качестве главы ЕК истекает летом 2024 года.

The Sun: Великобритания, скорее всего, заблокирует кандидатуру фон дер Ляйен

Североатлантический альянс назначает нового руководителя на основе консенсуса, напомнил The Sun. Соединенные Штаты как важный участник альянса имеют решающее слово, даже если генеральный секретарь обычно является европейским чиновником. США в основном оставляют за собой пост Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) - высшую офицерскую должность в альянсе.

При этом The Sun со ссылкой на британские источники пишет, что Великобритания, скорее всего, заблокирует кандидатуру фон дер Ляйен из-за ее неудовлетворительного, по мнению Лондона, опыта работы в должности министра обороны ФРГ.

Кроме того, глава британского Минобороны Бен Уоллес претендует на то, чтобы стать первым генсеком НАТО из Соединенного Королевства за последние 20 лет, добавляет издание. Предполагается, что британский премьер-министр Риши Сунак официально поддерживает кандидатуру Уоллеса.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже рассматривалась в качестве претендентки на должность генсека НАТО, но затем, по данным газеты, отказалась участвовать в борьбе из-за необходимости сосредоточиться на противодействии российской угрозе у своих границ.