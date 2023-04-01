01.04.2023, 08:03
Истории трех семей. „В Таллинне никто не согласится отпускать ребенка в школу, находящуюся за 25 километров от дома. А нам придется“(32)
Репортаж из Виртсу
Три семьи переехали в деревню ради того, чтобы их дети ходили в небольшую среднюю школу. Теперь волость эту школу собирается расформировать, пишет Eesti Ekspress.
Вечернее солнце заглядывает в окно учительской в школе Виртсу. Слышно, как тикают часы. Четверг. На следующий день должна решиться судьба школ волости Ляэнеранна.
Айре Арге, исполняющая обязанности директора и учительница английского языка в школе Виртсу, где учатся 50 детей, сидит на диване в учительской. Она в растерянности. Для нее и остальных членов школьного сообщества решение о закрытии средней школы Виртсу, принятое старейшиной волости за несколько дней до заседания совета, стало неожиданностью.