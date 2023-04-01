Истории трех семей. „В Таллинне никто не согласится отпускать ребенка в школу, находящуюся за 25 километров от дома. А нам придется“

Вечернее солнце заглядывает в окно учительской в школе Виртсу. Слышно, как тикают часы. Четверг. На следующий день должна решиться судьба школ волости Ляэнеранна.

Айре Арге, исполняющая обязанности директора и учительница английского языка в школе Виртсу, где учатся 50 детей, сидит на диване в учительской. Она в растерянности. Для нее и остальных членов школьного сообщества решение о закрытии средней школы Виртсу, принятое старейшиной волости за несколько дней до заседания совета, стало неожиданностью.

„Мы обеспокоены и не понимаем, почему вообще возникла такая ситуация“, — говорит Арге, которая преподает в школе Виртсу уже восемь лет. За последние годы в Виртсу переехало несколько семей с детьми, нет никаких признаков упадка деревенской жизни. А после закрытия школы... это возможно.