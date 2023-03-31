ВИДЕО | Удивительная грация! Смотрите, как лось перепрыгивает ручьи, не подозревая о съемке
Фотограф и блогер RusDelfi Сергей Листов продолжает показывать красоту эстонской природы и знакомить нас с ее обитателями. Это видео было снято с дрона - на нем видно, как не подозревающий о съемке лось грациозно преодолевает водные препятствия.
Сейчас время большой воды, поэтому в лесах много, так сказать, водных препятствий, которые, впрочем, не являются непреодолимыми для лося. Мелкий ручей или лужу лось легко перепрыгивает. Более крупные водоемы также не являются для него проблемой, поскольку эти животные отлично плавают. А вот тонкий лед на больших водоемах опасен для лося – он может провалиться и не выплыть.
Лось – большое и мощное животное. Но несмотря на свои размеры, передвигается лось, можно даже сказать, грациозно. На этой неделе мне удалось заснять при помощи дрона, как умело лось преодолевает водные препятствия в лесу: прыгает, бегает, местами проваливается под лет, а где-то спотыкается, но все равно успешно продолжает свой путь. Видео снято в одном из лесов Ида-Вирумаа.
P.S. Благодаря большому зуму камеры, дрон остался незамеченным для лося, поэтому животное не было потревожено и вело себя естественно.