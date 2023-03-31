ВИДЕО | Удивительная грация! Смотрите, как лось перепрыгивает ручьи, не подозревая о съемке

Сейчас время большой воды, поэтому в лесах много, так сказать, водных препятствий, которые, впрочем, не являются непреодолимыми для лося. Мелкий ручей или лужу лось легко перепрыгивает. Более крупные водоемы также не являются для него проблемой, поскольку эти животные отлично плавают. А вот тонкий лед на больших водоемах опасен для лося – он может провалиться и не выплыть.