„Мы с Путиным ни перед чем не остановимся“: Лукашенко о ядерном оружии и войне - в Украине и не только

Лукашенко много говорил о войне в соседней Украине, в которой его режим помогает российской агрессии. Из трехчасового (по подсчетам белорусских пропагандистских телеграм-каналов) выступления мы выбрали несколько важнейших цитат, и некоторые из них проверили.

Российское ядерное оружие: санкции Запада и давление Путина

Возвращение в Беларусь российского ядерного оружия, вывезенного в Россию в 1996 году, будет означать серьезные перемены и для Беларуси, и для России. Для РФ это первое с распада СССР размещение такого оружия на территории другого государства, а у Беларуси безъядерный статус был до февраля прошлого года записан в конституции.

Тема российского ЯО была в обращении Лукашенко первой и центральной. Возвращение ядерного статуса страны он связал с западными санкциями и подчеркнул, что это было его идея, а не Владимира Путина.

„В складывающихся обстоятельствах мною были активизированы, настоятельно, переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах под гарантии - никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено“, - заявил Лукашенко.

Он оговорился, что и Владимир Путин оказывал на него „жесточайшее давление“. „Я как сейчас помню, он говорит: ты пойми, раздавят, уничтожат. И обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки... Тогда было невероятное давление, и я вынужден был отступить под гарантии“, - сказал он.

Референдум по исключению из белорусской конституции пункта о безъядерном статусе прошел 27 февраля 2022 года. За новую конституцию Беларуси проголосовало 82% участников плебисцита, что вызвало подозрение у оппозиции и в Европе.