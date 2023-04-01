ПОДКАСТ | Нина Петрыкина: одна болельщица присылает мишек, одетых в наряды моих программ

Нина Петрыкина поделилась своими впечатлениями от прошедшего ЧМ по фигурному катанию, который состоялся в Японии, где она вместе со своим тренером установила невероятный рекорд для эстонского фигурного катания, заняв 9-е место: „Эйфория прошла и я начала осознавать, что произошло. Было много эмоций, из-за чего пару дней после соревнования я была как овощ“.

В Японии очень много фанатов фигурного катания, которые пристально следят за фигуристами и фигуристками со всего мира, отправляя им различные подарки и сообщения о поддержке.

„Там публика болеет активно не только за своих, и очень тепло принимают. Трибуны всегда были полностью заполнены. Праздник фигурного катания в Японии удался“, — сказала Светлана Варнавская.

„Некоторые болельщицы отправляют мне письма, чтобы я отправила им свои автографы. Одна болельщица по возможности посещает все международные соревнования с моим участием и присылает мне мишек, которые одеты в наряды моих программ“, — рассказала Нина о своих фанатах.

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