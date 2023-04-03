Глава шиномонтажки возмущен ситуацией с заменой резины: „сколько людей еще должно пострадать, чтобы правила изменились?“

Все жители Эстонии зимой, как это и предусмотрено правилами, используют шипованную резину. Однако каждый год возникает непонятная ситуация, поскольку, согласно действующему законодательству, использование шипованных шин следует прекратить с 31 марта, при том, что в нашем климате и в конце апреля может выпасть много снега, пишет исполнительный директор шиномонтажной фирмы Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.