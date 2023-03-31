Дональд Трамп, возможно, скоро будет арестован. Ему решили официально предъявить уголовное обвинение

Первыми об этом сообщили американские газеты, и лишь спустя три часа новость подтвердил офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который в январе созвал Большое жюри для решения вопроса о привлечении Трампа к суду.

„Сегодня вечером мы связались с адвокатом г-на Трампа, чтобы согласовать его сдачу офису окружного прокурора Манхэттена с тем, чтобы в дальнейшем предстать перед [...] судом“, - объявил офис прокурора. Подробное содержание обвинения пока не раскрывается.

Это одно из нескольких расследований против Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Впрочем, в чем именно прокурор Брэгг собирается обвинить Трампа сейчас, пока не известно.

Об отношениях с Трампом Сторми Дэниэлс рассказала в интервью в 2011 году.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс.

Теперь, после решения присяжных, ожидается, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг официально предъявит Трампу обвинение.

Живущему во Флоридле Трампу, вероятно, будет предписано явиться в суд в Нью-Йорке, где он будет официально арестован. У него возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют, как всех подозреваемых по уголовным делам, анфас и в профиль, и затем состоится первое слушание по делу.