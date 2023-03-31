Финляндии открыт путь в НАТО. Парламент Турции дал добро на ее вступление в альянс

Парламент Турции в ночь на пятницу, 31 марта, ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция стала последней из 30 стран - членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе за ратификацию членства Финляндии в НАТО проголосовал парламент Венгрии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию протокола турецким парламентом, заявив, что это сделает военный альянс „сильнее и безопаснее“.

„Швеции стоит предпринять конкретные шаги“

Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявки на вступление в НАТО. Заявку шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция.

Позиция Анкары относительно вступления Швеции в альянс резко ужесточилась после январской правоэкстремистской акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

„У нас в общем нет серьезных проблем по поводу Финляндии, но мы постоянно подчеркиваем, что Швеции стоит предпринять конкретные шаги“, - заявил в феврале министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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