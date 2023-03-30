Государственный суд не удовлетворил связанные с выборами жалобы, в законе следует точнее прописать регламент электронного голосования

Коллегия Госсуда по конституционному надзору в той части решения, которое касается жалобы EKRE, отметила, что в настоящее время регламент электронного голосования вытекает из Законах о выборах в Рийгикогу, а также актов Республиканской избирательной комиссии и Республиканской службы по организации выборов. В связи с тем, что Правила проведения электронных выборов сильно ориентированы на подзаконные акты, они могут быть трудны для понимания даже людям с хорошими юридическими знаниями.

По оценке коллегии, понятно, что из-за быстрого развития технологий может быть сложно найти хороший баланс между негибкостью процесса внесения поправок в закон и изменениями и потребностями реальной жизни. Несмотря на это, у законодательной власти есть конституционное обязательство вносить в законы о выборах детально прописанные правила по всем важным вопросам, касающимся выборов, чтобы обеспечить контроль и общественное доверие к ним.

В жалобах, которые избиратели, наблюдатели, кандидаты и партии подавали в течение несколько лет в Госсуд, неоднократно ставились под сомнение надежность и соответствие электронного голосования Конституции. Как считает Коллегия, они были мотивированы в первую очередь техническими ошибками, допущенными при голосовании, или человеческими ошибками, допущенными при организации выборов, определенное недоверие вызывала также сложность понимания организационно-технической стороны э-голосования. При этом система э-голосования настолько защищена от возможных внешних атак, что Республиканской избирательной комиссии еще не приходилось отменять, приостанавливать или прекращать электронное голосование.

Как подчеркнул Госсуд, из-за постоянного технологического развития и растущих социальных ожиданий организация электронного голосования требует постоянного внимания со стороны законодательной и исполнительной власти. Особенно в ситуации, когда более половины избирателей предпочитают такой вид голосования.

Госсуд рассмотрел все связанные с выборами жалобы