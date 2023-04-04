Смутное время для Центристской партии: „Пора взять на себя ответственность!“

„Я сделал заявление. Причина тому одна — взять на себя политическую ответственность“.

Об ответственности говорит опытнейший политик Игорь Грязин, который в последнее время возглавляет Тартуское отделение Центристской партии.

Занимая эту должность, он является и одним из членов совета уполномоченных партии. В середине апреля совет определит, проводить ли летом внеочередной конгресс Центристской партии, и если да, то что на нем нужно будет решить.

Именно умения брать на себя ответственность и не хватает руководству партии, считает Грязин, который, будучи региональным лидером, безусловно, займет свое место на встрече совета и примет участие во внеочередном съезде, о котором, возможно, будет объявлено на совете. Грязин хочет перемен.

Большинство членов Центристской партии, беседовавших с „Экспрессом“, уверены, что заседания „совета как такового“ не будет — раз от руководства поступило единогласное предложение провести внеочередной конгресс, совет, скорее всего, это решение примет. Но можно ли быть в этом уверенным?