Смутное время для Центристской партии: „Пора взять на себя ответственность!“(7)
В совете Центристской партии бразды правления держат в руках региональные управленцы и их заместители. И настроение у них не очень хорошее. Напряжение велико — результаты выборов гораздо хуже, чем ожидалось, а денег на более активные действия из центрального „штаба“ не поступает. Об этом пишет еженедельник Eesti Ekspress.
„Я сделал заявление. Причина тому одна — взять на себя политическую ответственность“.
Об ответственности говорит опытнейший политик Игорь Грязин, который в последнее время возглавляет Тартуское отделение Центристской партии.
Занимая эту должность, он является и одним из членов совета уполномоченных партии. В середине апреля совет определит, проводить ли летом внеочередной конгресс Центристской партии, и если да, то что на нем нужно будет решить.
Именно умения брать на себя ответственность и не хватает руководству партии, считает Грязин, который, будучи региональным лидером, безусловно, займет свое место на встрече совета и примет участие во внеочередном съезде, о котором, возможно, будет объявлено на совете. Грязин хочет перемен.