Дания отказалась проводить международные турниры по фехтованию из-за допуска россиян
Датская федерация фехтования отказалась проводить на территории страны международные турниры, поскольку на соревнования допущены спортсмены из России и Белоруссии.
Федерация фехтования Дании (DFF) отказалась от проведения международных турниров из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Сообщает „Sports“.
10 марта Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
„Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии это осуществить. Мы не можем этого сделать, когда правила такие, какие они есть сейчас, когда россиянам и белорусам разрешено участвовать“, – сказал глава DFF Ян Сильвест Йенсен.
FIE стала одной из немногих спортивных федераций, которая приняла решение допустить россиян и белорусов после отстранения по рекомендации МОК. После этого Германия и Финляндия отказались от этапов Кубков мира.
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