ВИДЕО | Городские легенды о сортировке мусора. Правда ли все идет в одну кучу?

По статистике, 95 процентов людей, не сортирующих мусор, не делают это по причине собственной лени. Другие вспоминают городской миф о том, что весь добросовестно отсортированный нами мусор все равно сваливают в одну кучу.

„Вполне может быть, что кто-то что-то подобное видел. В мусоровозах есть разные отсеки: чтобы несколько машин не приезжало забирать разные виды мусора. Но может быть и такое, что машина забирает биоотходы, а в контейнер для биоотходов свалены все виды мусора. В таком случае это нельзя использовать как биоотходы, это идет в смешанный мусор, и все повезут в общую кучу“, – поясняет Алена Зуева.

Правда ли, что биоотходы нельзя складывать в контейнер в пластиковом пакете? Алена Зуева говорит, что спрашивала на станции по переработке, и ей сказали, что биоотходы предварительно обрабатываются, и машины удаляют полиэтиленовые пакеты. Но все же какие-то части полиэтилена остаются и в итоге потом оказываются на наших грядках. Так что лучше класть в биоразлагающихся пакетах или вовсе без пакета.

Многие не сортируют мусор и считают, что это хорошо: я произвожу топливо, из него делают энергию на мусоросжигательном заводе. Ответ таким людям прозвучал на тематическом дне „Мусор – изменим отношение, мусор против сырья“, недавно прошедшем в Таллиннском ботаническом саду: давайте называть это не сортировкой мусора, а сортировкой вторсырья. Сортировать стоит, чтобы использовать сырье, из которого еще можно что-то произвести, вместо того чтобы использовать ресурсы земли.