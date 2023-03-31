ВИДЕО | Городские легенды о сортировке мусора. Правда ли все идет в одну кучу?
О том, почему уборка и правильная сортировка мусора это не только важная, но и простая, понятная и естественная часть нашей жизни, и как сделать это не столько обязанностью, сколько веселым и увлекательным делом – в студии беседуют ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и руководитель НКО Rohelinn, амбассадор Зеленой столицы Алена Зуева.
По статистике, 95 процентов людей, не сортирующих мусор, не делают это по причине собственной лени. Другие вспоминают городской миф о том, что весь добросовестно отсортированный нами мусор все равно сваливают в одну кучу.
„Вполне может быть, что кто-то что-то подобное видел. В мусоровозах есть разные отсеки: чтобы несколько машин не приезжало забирать разные виды мусора. Но может быть и такое, что машина забирает биоотходы, а в контейнер для биоотходов свалены все виды мусора. В таком случае это нельзя использовать как биоотходы, это идет в смешанный мусор, и все повезут в общую кучу“, – поясняет Алена Зуева.
Правда ли, что биоотходы нельзя складывать в контейнер в пластиковом пакете? Алена Зуева говорит, что спрашивала на станции по переработке, и ей сказали, что биоотходы предварительно обрабатываются, и машины удаляют полиэтиленовые пакеты. Но все же какие-то части полиэтилена остаются и в итоге потом оказываются на наших грядках. Так что лучше класть в биоразлагающихся пакетах или вовсе без пакета.
Многие не сортируют мусор и считают, что это хорошо: я произвожу топливо, из него делают энергию на мусоросжигательном заводе. Ответ таким людям прозвучал на тематическом дне „Мусор – изменим отношение, мусор против сырья“, недавно прошедшем в Таллиннском ботаническом саду: давайте называть это не сортировкой мусора, а сортировкой вторсырья. Сортировать стоит, чтобы использовать сырье, из которого еще можно что-то произвести, вместо того чтобы использовать ресурсы земли.
Отдельная история с отходами текстиля. И тут самый лучший вариант – отдать на вторичное использование. „На тематическом дне известный эстонский дизайнер Реэт Аус показывала достаточно страшные кадры из Кении, куда направляется большая часть европейской одежды, которую сдают на благотворительность, – рассказывает Алена Зуева. – Потому что оказывается, что столько одежды им не надо. На самом деле одежда – это самое сложное, что можно переработать. Если мы посмотрим на ярлычок, то там, как правило, 80 процентов полиэстр – это такой композит, и его очень сложно переработать. Но мы должны делать то, что можем. Может быть, завтра научатся перерабатывать текстильные отходы, а мы об этом просто еще не знаем“.
Все подробности в видео:
· В какой контейнер отправить испачканную коробку из-под пиццы или втулку от туалетной бумаги?
· Как и почему сортируют мусор в самых продвинутых странах?
· Как попасть на зажигательную тренировку по зумбе, после которой можно поучаствовать в уборке соседнего парка?
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru