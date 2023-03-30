Утверждала ли Мария Шукшина, что американская система HIMARS наводится по вакцине „Спутник V“?
В конце прошлой недели по Сети разошлось заявление, якобы сделанное актрисой Марией Шукшиной: будто бы американское вооружение может наносить удары по российскому населению, привитому вакциной „Спутник V“. Мы проверили происхождение этих слов.
Если верить многочисленным онлайн-публикациям, Шукшина считает, что применение американского оружия HIMARS (передвижная реактивная система залпового огня) по россиянам — давно задуманная операция, а в целом вирусная цитата выглядит так: „То, что началось в 2020 году, было началом американской инфекционно-военной спецоперации. Сначала придумывается некий вирус, затем разрабатывается от него лекарство-вакцина, которая ничем не помогает, кроме как оставляет чип с координатами для спутника. А затем по этому спутнику наводится американское оружие — бьют по казармам и мирному населению, которое поддалось провокации и вкололо в себя „Спутник“. Странно, что сейчас это нужно кому-то объяснять. Я пыталась уберечь, но бигфарма и ВОЗ сейчас имеют больше власти“.
Предполагаемое заявление Шукшиной начало расходиться 24 марта 2023 года, а пик распространения пришёлся на следующий день. Например, 25 марта о словах актрисы в своём Telegram-канале рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (142 000 просмотров на момент написания этого разбора). Вирусная цитата разошлась по другим каналам, включая и проукраинские, и пророссийские: „Топор Live» (605 000 просмотров), „Невзоров» (582 000), „Украина Online» (332 000), „Адвокат права» (237 000), „Путин в Telegram» (216 000), „СМИ Россия не Москва» (185 000), „Санкции в РФ» (123 000), „InfoFakt Україна» (96 000), „Україна Новини» (95 000), „Срочные новости» (92 000), „Берёзовый сок» (78 000), Babchenko (63 000) и Anton S Live (62 000). Кроме того, о цитате Шукшиной рассказали в каналах актёра Оскара Кучеры, блогера Дмитрия Пучкова и радиоведущего Армена Гаспаряна, однако посты там уже удалены. Разошлась цитата и по другим соцсетям, например во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), Twitter (тут, тут и тут) и Facebook (тут, тут и тут), а также по некоторым новостным сайтам.
25 марта одной из первых в подлинности этих слов, приписываемых Шукшиной, усомнилась Александра Архипова — кандидат филологических наук, социальный антрополог и фольклорист. У себя в фейсбуке она напомнила, что актриса является давним конспирологом и возглавила борьбу с вакцинацией в России в 2020–2022 годах, а также высказывала всевозможные конспирологические теории в своём Telegram-канале, на который подписано более 270 000 человек. Например, Шукшина заявляла, что:
через вакцину от коронавируса можно заразиться прионными заболеваниями;
накрывший Москву туман мог иметь радиоактивное происхождение;
медицинский журнал „Ланцет“ разгромил преступную политику принуждения к вакцинации;
коронавирусная инфекция — на самом деле химический пневмонит;
в Аргентине 75 000 привитых „Спутником V“ были госпитализированы с осложнениями после прививки;
суд раввината Израиля вынес решение о „смертельной опасности“ вакцин от коронавируса.
„Проверено“ опровергло все эти утверждения.
Тем не менее Архипова не нашла подобную цитату о HIMARS в телеграме Шукшиной и не обнаружила её в каком-либо интервью актрисы через базу данных „Интегрум» — электронный архив наиболее авторитетных источников информации о России, поэтому пришла к выводу, что распространение заявления могло начаться с жёлтого издания Bimru, где не был указан источник цитаты.
Позднее в своём Telegram-канале Шукшина рассказала, что не произносила таких слов, и назвала вирусную цитату фейком, у которого есть заказчик: „Судя по абсурдности данного фейка и отсутствию ссылок на источники приписываемого мне бреда, можно с уверенностью утверждать, что у данной „сенсации“ есть заказчик. А судя по тематике, возникает вопрос: для каких структур тема вакцинации является больной?“ К своему посту актриса приложила скриншот публикации канала „Топор 18+“ (более 6 млн подписчиков), где впоследствии дописали предложение с опровержением.
„Проверено“ выяснило, что первоисточником фальшивой цитаты стал Telegram-канал „Империя очень зла“, где исходный пост появился 24 марта в 12:02 по московскому времени и на момент написания этого текста набрал более 50 000 просмотров. Описание канала, на который подписано более 70 000 подписчиков, гласит: „Осторожно, возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны“.
На следующий день канал репостнул опровержение Шукшиной и публикацию Александра Невзорова с поддельной цитатой, а также показал скриншоты постов о цитате на каналах Кучеры и „Топор 18+“ с ироничной подписью: „Осталось установить, кто заказчик этой сенсации. Кто же это придумал?“ 26 марта авторка „Империя очень зла“ заявила: ей было очень приятно, что украинские СМИ тиражировали фейк. „Это лишний раз подтвердило, что фактчекинг для них понятие, которое просто отсутствует“, — написала она. (При этом, как мы отметили выше, поддельную цитату также распространяли российские провластные медиа и блогеры.) А также добавила: „В этом немного пострадали и наши граждане — Мария Шукшина, например. Которая тоже пустила ошибочный слух, что за этим вбросом стоит какой-то заказ, что, по сути, также является фейком. Но вина за доверие к сатирическим каналам лежит всё-таки не на сатирических каналах. Немного жаль, что так вышло из-под контроля“.
Итог: Сатирические новости