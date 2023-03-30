Утверждала ли Мария Шукшина, что американская система HIMARS наводится по вакцине „Спутник V“?

25 марта одной из первых в подлинности этих слов, приписываемых Шукшиной, усомнилась Александра Архипова — кандидат филологических наук, социальный антрополог и фольклорист. У себя в фейсбуке она напомнила , что актриса является давним конспирологом и возглавила борьбу с вакцинацией в России в 2020–2022 годах, а также высказывала всевозможные конспирологические теории в своём Telegram-канале, на который подписано более 270 000 человек. Например, Шукшина заявляла, что:

„Проверено“ опровергло все эти утверждения.

Тем не менее Архипова не нашла подобную цитату о HIMARS в телеграме Шукшиной и не обнаружила её в каком-либо интервью актрисы через базу данных „Интегрум» — электронный архив наиболее авторитетных источников информации о России, поэтому пришла к выводу, что распространение заявления могло начаться с жёлтого издания Bimru, где не был указан источник цитаты.

Позднее в своём Telegram-канале Шукшина рассказала, что не произносила таких слов, и назвала вирусную цитату фейком, у которого есть заказчик: „Судя по абсурдности данного фейка и отсутствию ссылок на источники приписываемого мне бреда, можно с уверенностью утверждать, что у данной „сенсации“ есть заказчик. А судя по тематике, возникает вопрос: для каких структур тема вакцинации является больной?“ К своему посту актриса приложила скриншот публикации канала „Топор 18+“ (более 6 млн подписчиков), где впоследствии дописали предложение с опровержением.

„Проверено“ выяснило, что первоисточником фальшивой цитаты стал Telegram-канал „Империя очень зла“, где исходный пост появился 24 марта в 12:02 по московскому времени и на момент написания этого текста набрал более 50 000 просмотров. Описание канала, на который подписано более 70 000 подписчиков, гласит: „Осторожно, возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны“.

На следующий день канал репостнул опровержение Шукшиной и публикацию Александра Невзорова с поддельной цитатой, а также показал скриншоты постов о цитате на каналах Кучеры и „Топор 18+“ с ироничной подписью: „Осталось установить, кто заказчик этой сенсации. Кто же это придумал?“ 26 марта авторка „Империя очень зла“ заявила: ей было очень приятно, что украинские СМИ тиражировали фейк. „Это лишний раз подтвердило, что фактчекинг для них понятие, которое просто отсутствует“, — написала она. (При этом, как мы отметили выше, поддельную цитату также распространяли российские провластные медиа и блогеры.) А также добавила: „В этом немного пострадали и наши граждане — Мария Шукшина, например. Которая тоже пустила ошибочный слух, что за этим вбросом стоит какой-то заказ, что, по сути, также является фейком. Но вина за доверие к сатирическим каналам лежит всё-таки не на сатирических каналах. Немного жаль, что так вышло из-под контроля“.