Вечная дилемма: менять шины или подождать? Департамент транспорта дал ответ

В то же время в ночные и утренние часы в апреле еще могут наблюдаться минусовые температуры, в результате чего дороги становятся скользкими. „В связи с этим мы рекомендуем учитывать, сколько вы ездите, в какое время и по каким дорогам. Если вы ездите на большие расстояния по разным типам дорог, рано утром или поздно вечером, то со сменой резины стоит повременить еще немного“, — сказал руководитель отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта Юрго Вахтра.

Если же вы передвигаетесь днем и в основном в городских условиях или по крупным шоссе, то слишком оттягивать процесс замены не нужно.

Использование шипованных шин регулируется Постановлением министра экономики и коммуникаций от 13 июня 2011 г. № 42 „Технические требования и требования к оборудованию автотранспортного средства и его прицепа“. В приложении № 1 к постановлению сказано: „Шипованные шины можно использовать на транспортном средстве с 15 октября по 31 марта. В виде исключения, в случае зимних дорожных и погодных условий, шипованную резину можно использовать с 1 октября по 30 апреля“.

Департамент транспорта рекомендует следить за прогнозом погоды, учитывать ваши потребности в езде и планировать замену шин исходя из этих факторов. Перед заменой необходимо проверить глубину протектора летних шин. Если глубина протектора меньше 3 миллиметров, то уже стоит задуматься о новой летней резине.

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