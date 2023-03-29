ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (399-й день) | Кремль заявляет, что война будет долгой. США дали новую оценку российских потерь в Украине. На ЗАЭС „обстановка нестабильная“
Подводим итоги 399-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую и Черниговскую области, где провел совещание с представителями местной власти и командующими, которые отвечают непосредственно за защиту этих регионов.
С начала войны в Россию были незаконно депортированы 19 514 украинских детей, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. „Каждый день Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей“, - отметили в ведомстве.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала россиян не усыновлять украинских сирот, незаконно вывезенных из Украины. Верещук предупредила, что российским усыновителям и причастным к этому чиновникам „рано или поздно придется отвечать“ за это.
Президент США Джо Байден обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. „Пока они еще этого не сделали. Но, конечно, я обеспокоен в связи с этим“, - сказал он перед журналистами в Вашингтоне. Байден назвал соответствующее заявление Владимира Путина „опасными разговорами“.
СИТУАЦИЯ В БАХМУТЕ
В новом отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут, что за неделю российские войска взяли под контроль еще пять процентов территории Бахмута и сейчас занимают примерно 65% территории города. В институте отмечают медийную активность создателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина и считают, что он, возможно, использует свое влияние в российских СМИ, чтобы представить себя в качестве кандидата на президентских выборах в России в 2024 году.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение российского бомбардировщика Су-24М под Бахмутом в Донецкой области. „28 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. произошло это около 13:30 на Бахмутском направлении“, - сообщают ВСУ.
В случае, если Украина проиграет длящуюся многие месяцы битву за Бахмут, Россия может попытаться заручиться международной поддержкой, чтобы вынудить Киев пойти на неприемлемые компромиссы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press, опубликованном в среду, 29 марта
По его словам, „Путин продаст эту победу Западу, российскому обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, он начнет давить, давить, давить“.
По мнению Зеленского, давление от возможного поражения в Бахмуте Киев ощутит как со стороны международного сообщества, так и изнутри. „Наше общество почувствует усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними“, - указал президент.
На заседании Совета Безопасности ООН, которое намечено на пятницу, 31 марта, будет обсуждаться заявление Москвы о намерениях разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. В повестке дня заседания, в котором примут участие и представители Украины, этот пункт указан как „угроза международному миру и безопасности“. 1 апреля председательство в Совбезе ООН по ротации на один месяц перейдет к Российской Федерации.
Президент Украины пригласил председателя КНР посетить страну, сообщает агентство АР, взявшее интервью у Владимира Зеленского. „Мы готовы принять его“, - цитирует агентство слова украинского лидера.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывает концепцию по защите Запорожской АЭС (ЗАЭС) от атак. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на станцию. „Изначально мы концентрировались на возможности создания определенной зоны вокруг станции“, - сказал он. „Сейчас концепция развивается - мы концентрируемся больше на самой защите“ и на аспектах, которые следует избежать, добавил Гросси. „Пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые могут быть согласованы всеми сторонами“, - подчеркнул гендир МАГАТЭ. По его словам, ядерная авария не пощадит никого. „Мы должны этого избежать. Как оптимист считаю, что это возможно“, - добавил он.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) будет придерживаться позиции о недопуске спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям - несмотря на рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета. „Позиция WA не изменилась“, - указали в ассоциации. „Как сказал МОК, решение о допуске находится в компетенции международных федераций“, - подчеркнуто в заявлении.
Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта.
Бюджетный комитет бундестага одобрил предоставление еще 12 млрд евро на военную помощь Украине. На текущий год на эти цели будут выделены 3,24 млрд евро, до 2032 года - в общей сложности 8,82 млрд евро, сообщило AFP со ссылкой на комитет. Средства будут использованы для прямых поставок оружия Киеву, а также для пополнения запасов бундесвера, арсеналы которого истощились из-за помощи Украине.
За минувшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 16 авиационных и 1 ракетный удар, а также совершили 4 обстрела из РСЗО, заявил Генштаб ВСУ. Украинские войска отбили 48 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, при этом наиболее ожесточенные бои продолжаются за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку, сообщается в вечерней оперативной сводке Генштаба.
По данным украинского командования, в результате авиаудара по инфраструктуре Берислава Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.
В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, уничтожив российский бомбардировщик Су-24М, отмечается далее. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, указал украинский Генштаб.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес привел последнюю оценку США российских потерь в войне с Украиной. США оценивают российские потери примерно в 220 тыс. военных ранеными и убитыми, сказал он.
Уоллес назвал эту цифру на совместной пресс-конференции после встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.
Основная часть конференции была посвящена присоединению Швеции и Финляндии к НАТО, и Уоллес также высказался о практике военного призыва, которая отчасти продолжилась в этих странах после мировых войн.
„Я думаю, мы все завидуем Швеции и Финляндии с их запасами резервистов“, - сказал он.
„И я думаю, мы должны признать, что один из уроков войны в Украине заключается в том, что мы должны стать выносливее. А это во многом зависит от резервов“, - сказал Уоллес, добавив, что „с удовольствием бы увидел похожую систему“ и в Британии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что „война в широком контексте“ продлится долго.
„Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте - это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, - то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента“, - сообщил Песков среду на регулярном брифинге с журналистами.
Также Песков сказал, что цели России в войне с Украиной не могут быть достигнуты политико-дипломатическим путем, а только военным.