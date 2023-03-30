Искусственный интеллект угрожает человечеству? Илон Маск, Стив Возняк и больше тысячи экспертов призвали приостановить разработку продвинутого ИИ

Авторы письма призвали разработчиков искусственного интеллекта немедленно приостановить минимум на полгода обучение систем более мощных, чем GPT-4 от компании OpenAI. Эксперты и руководители отрасли, подписавшие письмо, считают, что обучение нужно остановить, пока не появятся общие протоколы безопасности. По их мнению, если обучение не получится остановить быстро, то власти „должны вмешаться и ввести мораторий“.

Авторы письма считают, что даже создатели „мощных цифровых разумов“ не могут контролировать их, а современные системы искусственного интеллекта начинают конкурировать с человеком.

„Нам следует спросить себя: должны ли мы позволить машинам наводнить наши информационные каналы пропагандой и неправдой? Должны ли мы автоматизировать всю работу, включая ту, которая приносит удовлетворение? Должны ли мы развивать нечеловеческие разумы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить? Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?“ — говорится в письме.

Как отмечает Reuters, исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман не стал подписывать письмо.

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