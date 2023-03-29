Глава МАГАТЭ во время инспекции Запорожской АЭС: ситуация напряженная

Во вторник Гросси в очередной раз назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной.

Прежде глава МАГАТЭ неоднократно называл обстановку на захваченной Россией ЗАЭС крайне тревожной с точки зрения ядерной безопасности и призывал к созданию зоны безопасности вокруг станции, этот призыв поддерживают и украинские власти, но до сих вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки-

Вместе с Гросси на ЗАЭС приехала делегация, в состав которой входят 11 человек, включая трех инспекторов из Словакии, Франции и Японии, которые останутся на объекте для для ротации на два месяца. Делегацию МАГАТЭ сопровождают семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

В октябре 2022 года Владимир Путин подписал указ о том, что ЗАЭС переходит в российское правовое поле, а управлять ей будет „Росэнергоатом“.

Несколько раз МАГАТЭ вело переговоры с Россией и Украиной, чтобы создать зоны безопасности, но обстрелы станции время от времени возобновляются.

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