Внезапно в апреле не хватает снега? Теплая погода не позволяет провести ЧЭ по лыжному двоеборью

Однако в среду стало известно, что соревнования откладываются из-за теплой погоды, сообщает Rus.err.ee.

Причина в том, что снег на лыжном трамплине начал таять. Окончательное решение относительно возможного проведения чемпионата должно будет принять руководство лыжной федерации.

В соревнованиях в Техванди планировал принять участие и Кристьян Ильвес, который занял пятое место в общем зачете Кубка мира.

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