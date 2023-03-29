29.03.2023, 19:40
Внезапно в апреле не хватает снега? Теплая погода не позволяет провести ЧЭ по лыжному двоеборью(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 1 апреля, на территории спортивного центра Техванди должен был пройти чемпионат Эстонии по лыжному двоеборью.
Однако в среду стало известно, что соревнования откладываются из-за теплой погоды, сообщает Rus.err.ee.
Причина в том, что снег на лыжном трамплине начал таять. Окончательное решение относительно возможного проведения чемпионата должно будет принять руководство лыжной федерации.
В соревнованиях в Техванди планировал принять участие и Кристьян Ильвес, который занял пятое место в общем зачете Кубка мира.
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