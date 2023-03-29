Не можете попасть к врачу? В Кассе здоровья рассказали, что делать

Если предложенное время приема подходит, его можно подтвердить в течение 24 часов либо в дигитальной регистратуре, либо по электронной почте, либо ответив на полученное СМС сообщением „Подходит“. Если же предложенное время не подходит, от него можно отказаться по тем же каналам и дождаться следующего предложения.

Если человеку не удается сразу найти подходящее время приема в дигитальной регистратуре, у него теперь есть возможность добавить свои предпочтения времени приема в Поисковик времени и поставить себя в список ожидания. Если автоматизированное решение найдет подходящее время для визита, человек будет уведомлен об этом посредством СМС-сообщения и по электронной почте.

Идея Поисковика времени состоит в том, чтобы экономить время людей, которые для бронирования визита к врачу каждый день должны искать и проверять наличие свободного времени приема в дигитальной регистратуре. Благодаря Поисковику времени больше не нужно беспокоиться о поиске и записи на прием.

Пилотный проект Поисковика времени стартовал в марте 2022 года, когда Касса здоровья и TEHIK решили протестировать Поисковик времени вместе с некоторыми медицинскими учреждениями и службами, чтобы проанализировать эффективность нового инфотехнологического решения и выявить возможные проблемные места.

Идея Поисковика времени родилась в 2020 году в рамках инновационной программы государственного сектора и основывалась на отзывах пользователей информационных систем здравоохранения. Помимо Министерства социальных дел, Кассы здоровья и Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), в течение двух лет в разработке нового решения участвовали центры семейной медицины, больницы, ассоциации врачей-специалистов и представители пациентов. Существенный вклад в развитие идеи внесла фирма-разработчик системы Kodality OÜ.

Гейтрин Янсен, руководитель проектов отдела развития Кассы здоровья, рассказала, как работает Поисковик времени и какую пользу от него могут получить пациенты.

К каким врачам-специалистам вы можете записаться на прием с помощью Поисковика времени?

К пилотному проекту Поисковика времени в большей или меньшей степени присоединилось почти 20 договорных партнеров, или две трети медицинских учреждений Эстонии. На сегодняшний день через Поисковик времени можно найти услуги не всех медицинских учреждений, так как решение все еще находится в стадии тестирования.

В настоящее время через Поисковик времени можно найти время визита к гинекологу, эндокринологу, пульмонологу, кардиологу, неврологу, медсестре по психическому здоровью и нескольким другим специалистам, всего предлагается более пятидесяти медицинских услуг по более чем десяти специальностям.

Как часто использовалось это решение в 2022 году и каковы были отзывы?

С весны прошлого года, когда был запущен Поисковик времени, им воспользовались более нескольких тысяч человек, в основном в Харьюмаа и Тартумаа. В то же время интерес мог бы быть и больше.

По состоянию на январь 2023 года через Поисковик времени было забронировано почти 2000 визитов. Самой популярной специальностью для бронирований была дерматовенерология - через Поисковик времени было забронировано 1258 визитов к данным врачам-специалистам. Следующими по популярности являются приемы у кардиолога и ортопеда. К сожалению, мы видим, что довольно велико количество отмен визитов, предлагаемых Поисковиком времени или случаев, когда человек не подтверждает подходящее время приема в течение 24 часов после получения предложения. В прошлом году истек срок действия более 8000 бронирований, и было зафиксировано почти 3000 отмен.