Оружие было повсюду: за печкой, на подставке для цветов, между матрасами, под комодом — дом торговца антиквариатом больше походил на оружейный склад

В конце 2020 года Иллар Таммеканд приносит в полицию наган бельгийского производства 1890-х годов. Он рассказывает, что приобрел револьвер в антикварном магазине Antikvaar в Старом городе, и утверждает, что там можно найти много другого оружия. Например, ему предлагали купить пулемет и магазин к нему за 1500 евро.