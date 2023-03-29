Правда ли, что мэр Риги закрывает Русский театр ради открытия гей-клуба?

Новости о том, что Мартиньш Стакис открыл новый гей-клуб и при этом собирается закрыть Рижский русский театр и переименовать улицу Вагнера, стали появляться в русскоязычных блогах 6 марта. Поначалу новость преподносилась так: „Мэр Риги, пообещавший закрыть Русский театр им. Чехова в Риге, открыл гей-клуб“. Об этом, в частности, писал паблик „ВКонтакте“ „ Русская весна ». Затем сайт телеканала „ Царьград » сообщил, что „ранее Стакис обещал горожанам закрыть Русский театр имени Чехова и переименовать улицу Рихарда Вагнера“. Заголовок публикации при этом гласит: „Вместо русского театра — „радужный“ клуб“. А улица Вагнера, по версии „Царьграда“, не угодила рижскому мэру нежелательными ассоциациями с воюющей в Украине ЧВК „Вагнер“. 7 марта про гей-клуб в ущерб театру рассказали в программе „ 60 минут » (с 28:23). А к 8 марта в блогах (например, в „ Дзене ») стали писать, что мэр Риги „закрывает Русский театр ради меньшинств“.

Клуб Skapis открылся в Риге 2 марта 2023 года. В этот вечер мэр латвийской столицы действительно посетил это заведение и произнёс речь в честь открытия клуба. Выступление Мартиньша Стакиса снимали на видео, его речь попала в интернет полностью. Латвийские СМИ позже опубликовали её текстовую версию: „Когда-то мы пообещали, когда мы начали работать в городском совете, то сказали, что хотим больше радости в этом городе. Если бы мы знали, что последует в ближайшие два с половиной года, мы, наверное, были бы осторожнее с обещаниями. Но, думаю, все присутствующие сегодня согласятся: такой настоящей и неподдельной радости не хватает в этом городе. Поэтому хочу сказать огромное спасибо создателям бара за то, что решили помочь нам в достижении этой общей цели. В моём понимании радость — это когда легко и беззаботно. А легко и беззаботно — это когда ты можешь чувствовать себя в безопасности, когда тебя никто не судит, никто не осуждает, никто не указывает тебе, как правильно себя вести, кого любить, с кем быть вместе. И этого же я желаю и вам“.