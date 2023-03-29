Правда ли, что мэр Риги закрывает Русский театр ради открытия гей-клуба?
В начале марта 2023 года в российских СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что мэр Риги Мартиньш Стакис открыл новый гей-клуб в латвийской столице и при этом пообещал закрыть Рижский русский театр и переименовать улицу Вагнера. Мы решили проверить, насколько это соответствует действительности.
Новости о том, что Мартиньш Стакис открыл новый гей-клуб и при этом собирается закрыть Рижский русский театр и переименовать улицу Вагнера, стали появляться в русскоязычных блогах 6 марта. Поначалу новость преподносилась так: „Мэр Риги, пообещавший закрыть Русский театр им. Чехова в Риге, открыл гей-клуб“. Об этом, в частности, писал паблик „ВКонтакте“ „Русская весна». Затем сайт телеканала „Царьград» сообщил, что „ранее Стакис обещал горожанам закрыть Русский театр имени Чехова и переименовать улицу Рихарда Вагнера“. Заголовок публикации при этом гласит: „Вместо русского театра — „радужный“ клуб“. А улица Вагнера, по версии „Царьграда“, не угодила рижскому мэру нежелательными ассоциациями с воюющей в Украине ЧВК „Вагнер“. 7 марта про гей-клуб в ущерб театру рассказали в программе „60 минут» (с 28:23). А к 8 марта в блогах (например, в „Дзене») стали писать, что мэр Риги „закрывает Русский театр ради меньшинств“.
Клуб Skapis открылся в Риге 2 марта 2023 года. В этот вечер мэр латвийской столицы действительно посетил это заведение и произнёс речь в честь открытия клуба. Выступление Мартиньша Стакиса снимали на видео, его речь попала в интернет полностью. Латвийские СМИ позже опубликовали её текстовую версию: „Когда-то мы пообещали, когда мы начали работать в городском совете, то сказали, что хотим больше радости в этом городе. Если бы мы знали, что последует в ближайшие два с половиной года, мы, наверное, были бы осторожнее с обещаниями. Но, думаю, все присутствующие сегодня согласятся: такой настоящей и неподдельной радости не хватает в этом городе. Поэтому хочу сказать огромное спасибо создателям бара за то, что решили помочь нам в достижении этой общей цели. В моём понимании радость — это когда легко и беззаботно. А легко и беззаботно — это когда ты можешь чувствовать себя в безопасности, когда тебя никто не судит, никто не осуждает, никто не указывает тебе, как правильно себя вести, кого любить, с кем быть вместе. И этого же я желаю и вам“.
В речи Стакиса не было ни слова про русских, Россию, Русский театр или Вагнера. Но сообщения „Царьграда“ или программы „60 минут“ можно трактовать и по-другому: например, как упоминание предыдущих заявления Мартиньша Стакиса.
В публичных заявлениях Стакиса найти упоминания Рижского русского театра имени Михаила Чехова не удалось. В своём твиттере Стакис последний раз упоминал этот театр в ноябре 2021 года, причём совершенно в другом контексте: мэр благодарил сотрудников театра за то, что они перед спектаклями обращаются с призывами вакцинироваться от коронавируса.
Издание Re:Baltica обратилось за комментариями о планах закрытия театра и к Стакису, и в министерство культуры. Советник Мартиньша Стакиса заявил, что „мэр Риги никогда не призывал и не планировал делать ничего подобного и никогда об этом не говорил“. А в министерстве пояснили, что судьба театра исключительно в компетенции этого ведомства и что никаких планов закрытия нет.
У театра в последнее время и правда трудности: в начале года министерство культуры Латвии не стало продлевать контракт с директором театра Даной Бйорк. Сама Бйорк заявила, что стала жертвой политических интриг: в министерство на неё поступило множество жалоб, в том числе и обвинения в нелояльности к латвийскому государству. Однако глава ведомства Улдис Зариньш позже уточнил, что претензий к директору театра нет и что она вправе снова возглавить театр, если выиграет открытый конкурс. Победителя будет оценивать межведомственная комиссия, среди её участников мэра Риги нет. Театр тем временем продолжает свою работу: в начале апреля ему предстоит премьера „Гамлета“.
С улицей Вагнера (которая, кстати, находится совсем рядом с театром) и вовсе загадочная история: ни заявления мэра Риги, ни каких-либо других инициатив переименования.
Своё название улица в Старом городе получила относительно недавно, в 1987 году. В 1940-х годах, во время немецкой оккупации, улицей Вагнера называлась нынешняя улица Дзирнаву. Современная улица Рихарда Вагнера получила название не случайно: в 1837–1839 годах немецкий композитор служил в Риге в театре, который находился именно в этом квартале. Единственная новость, которую удалось обнаружить за последнее время, — о выделении денег на восстановление дома Вагнера (где располагался Немецкий театр), который находится сейчас в аварийном состоянии.
Таким образом, сообщения о том, что мэр Риги открыл гей-клуб вместо театра, или о том, что он вообще выступал за закрытие Рижского русского театра, и тем более о переименовании улицы Вагнера не соответствуют действительности.
Итог: Неправда