Границу между Нарвой и Ивангородом закроют не раньше июня, а скорее всего – в августе

„На период строительства движение транспорта через МАПП Ивангород будет приостановлено. В настоящий момент с государственными контрольными органами (пограничная, таможенная службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор) прорабатывается вопрос сохранения движения пешеходов на период реконструкции“, – сообщила пресс-секретарь Росгранстроя.

Все эти обстоятельства указывают на то, что в случае успешного заключения контракта в июне, наиболее вероятный срок закрытия границы для автотранспорта – август 2023 года.

Стоит отметить, нет гарантии, что контракт будет заключён вовремя и с первой попытки. А после заключения контракта неизбежно потребуется переходный период для нескольких служб, которые работают на погранпункте: сотрудников нужно будет либо сокращать, либо переводить на работу в другие города. Кроме того, по межправительственному договору, который продолжает действовать, российские дипломаты должны сообщить о закрытии границы эстонским коллегам за два месяца.

На июнь текущего года намечено заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы. Как только контракт будет заключен, и начнутся работы, движение транспорта будет закрыто.

„На июнь текущего года намечено заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы. Как только контракт будет заключен, и начнутся работы, движение транспорта будет закрыто. Согласно проектно-сметной документации срок производства строительно-монтажных работ составляет 28 месяцев со дня заключения контракта“.

„Нарвская газета“ направила в Росгранстрой официальный запрос о перекрытии движения, на который пресс-секретарь ведомства Ольга Ставская ответила:

За строительство и эксплуатацию погранпунктов в России отвечает ФГКУ „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“ или сокращённо Росгранстрой. Дирекция входит в Министерство транспорта РФ.

При отсутствии официальной информации различные источники называли разные даты предполагаемого закрытия движения через мост „Дружба“ между Нарвой и Ивангородом – от апреля до августа.

Старый автомобильный пункт пропуска в Ивангороде и построенный рядом несколько лет назад пешеходный пункт являются единым комплексом. Поэтому вариант, что автомобильный терминал закроют, а пешеходный продолжит работу, может оказаться невозможным по техническим причинам.

Второй, пешеходный мост через пограничную реку между Кренгольмским районом Нарвы и ивангородской Парусинкой с 28 ноября закрыт по инициативе эстонской стороны. В Росгранстрое сообщили, что не имеют информации, как долго это продлится, но пешеходный пункт пропуска на Парусинке в Ивангороде технически готов к работе.

Реконструкция в тумане

В декабре прошлого года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на одном из совещаний обмолвился, что граница в Ивангороде будет закрыта на два года. Это стало неприятной неожиданностью и для жителей Нарвы, и для компаний по транспортным и пассажирским перевозкам, которые пострадают от прекращения движения.

Только через несколько дней после этого Росгранстрой официально сообщил, что границу закроют, но дату не назвал.

В декабре руководитель крупнейшей в Нарве транспортной компании Narva Auto Николай Бурдаков признался, что новость шокировала транспортников, и они не понимают, как будут работать.

С тех пор ясности не стало больше. „Нарвская газета“ спросила на этой неделе автобусную компанию Lux Express, сохранятся ли летом автобусные рейсы в Санкт-Петербург.

„На данный момент у нас нет официальной информации о закрытии пограничного перехода. Lux Express запланировал летние рейсы в соответствии с текущим графиком работы“, – ответил руководитель международного бизнеса автобусной компании Lux Express Райт Реммель.

В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии также до сих пор не имеют точной информации. Подполковник полиции Юллар Кустала, пограничный представитель Эстонии на эстонско-российской границе сообщил: