НЕОЖИДАННО | Результаты опроса: в Эстонии много автомобилей, но ездят на них мало

Больше всего автомобилей насчитывается в сельских районах, где лишь у двух процентов семей нет автомобиля. В небольших городах без автомобиля обходятся 13% жителей, в крупных городах – 15%, в Таллинне – 21%.

По словам Марион Мейус, старшего технического эксперта If Kindlustuse по ущербу в странах Балтии, исследование показало, что наибольшую роль в плане владения и пользования автомобилем играет место жительства.

„Понятно, что живущие в сельской местности больше всего нуждаются в автомобиле, тогда как в крупных городах обойтись без автомобиля проще. Годовой пробег также во многом зависит от места проживания. В то время как в городах около 30% автовладельцев проезжают за год менее 10 000 километров, на селе таковых всего 17%. В сельских районах среднегодовой пробег обычно составляет 10-30 тысяч километров“, — пояснила Мейус.

Анкетирование показало, что уровень образования, доход, возраст и национальность не имеют большого значения в привычках пользования автомобилем. С другой стороны, было отмечено, что женщины проезжают на автомобиле меньше, чем мужчины.

Среди женщин больше всего было тех, кто проезжал менее 10 тысяч километров в год, и второе место среди них заняли проезжающие 10-20 тысяч километров. Среди мужчин самым популярным ответом был „10-20 тысяч км.“, за которым следовал „20-30 тысяч км“. Автопарк жителей Эстонии достаточно новый: 40% имеют автомобили возрастом не старше шести лет.

Новых автомобилей насчитывается примерно равное количество как в сельских районах, так и в городах, причем у водителей разного возраста. Несколько более старый автопарк отмечен в Южной и Западной Эстонии.

„Интересным оказался тот факт, что покупка нового автомобиля не означает автоматически, что на нем будут ездить больше, – даже напротив, около 30% владельцев новых автомобилей проезжают не более 10 000 км в год, тогда как на старых автомобилях ездят больше“, — добавила Мейус.