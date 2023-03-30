НЕОЖИДАННО | Результаты опроса: в Эстонии много автомобилей, но ездят на них мало(2)
В Эстонии насчитывается большое количество автомобилей: целых 86 процентов жителей имеют личный автомобиль, причем многие – даже несколько. Хотя наши автомобили значительно новее, чем у наших южных соседей, их средний годовой пробег составляет менее 20 000 километров, выяснилось благодаря проведенному If Kindlustus опросу.
Больше всего автомобилей насчитывается в сельских районах, где лишь у двух процентов семей нет автомобиля. В небольших городах без автомобиля обходятся 13% жителей, в крупных городах – 15%, в Таллинне – 21%.
По словам Марион Мейус, старшего технического эксперта If Kindlustuse по ущербу в странах Балтии, исследование показало, что наибольшую роль в плане владения и пользования автомобилем играет место жительства.
„Понятно, что живущие в сельской местности больше всего нуждаются в автомобиле, тогда как в крупных городах обойтись без автомобиля проще. Годовой пробег также во многом зависит от места проживания. В то время как в городах около 30% автовладельцев проезжают за год менее 10 000 километров, на селе таковых всего 17%. В сельских районах среднегодовой пробег обычно составляет 10-30 тысяч километров“, — пояснила Мейус.
Анкетирование показало, что уровень образования, доход, возраст и национальность не имеют большого значения в привычках пользования автомобилем. С другой стороны, было отмечено, что женщины проезжают на автомобиле меньше, чем мужчины.
Среди женщин больше всего было тех, кто проезжал менее 10 тысяч километров в год, и второе место среди них заняли проезжающие 10-20 тысяч километров. Среди мужчин самым популярным ответом был „10-20 тысяч км.“, за которым следовал „20-30 тысяч км“. Автопарк жителей Эстонии достаточно новый: 40% имеют автомобили возрастом не старше шести лет.
Новых автомобилей насчитывается примерно равное количество как в сельских районах, так и в городах, причем у водителей разного возраста. Несколько более старый автопарк отмечен в Южной и Западной Эстонии.
„Интересным оказался тот факт, что покупка нового автомобиля не означает автоматически, что на нем будут ездить больше, – даже напротив, около 30% владельцев новых автомобилей проезжают не более 10 000 км в год, тогда как на старых автомобилях ездят больше“, — добавила Мейус.
Результаты опроса показали, что, хотя и Латвия, и Литва значительно больше Эстонии по площади, за год там проезжают в среднем такое же количество километров. Больше всего автомобилей насчитывается в Литве, где ими владеет 90% населения (86% в Эстонии и 85% в Латвии). Однако в Эстонии автомобильный парк значительно новее: если у нас 40% машин не старше шести лет, то в Латвии этот показатель составляет 21%, а в Литве – 18%. У обоих наших южных соседей большая часть автомобилей имеет возраст десять лет и старше: 61% в Литве и 59% в Латвии.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.
Также автомобилистам уже сейчас следует иметь в виду, что с 2035 года в ЕС не будут выпускать и регистрировать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания - за исключением заправляемых синтетическим топливом. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
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