МНЕНИЕ | Чистое и безопасное городское пространство возможно только при сотрудничестве с жителями
Если вы выгуливаете своего четвероногого друга, то ваш долг как уважающего других жителя – убирать за своей собакой
Бывая в различных частях Ласнамяэ и общаясь с жителями, я ежедневно получаю много полезной информации о происходящем в районе. Некоторые проблемы мы можем решить оперативно, другие требуют времени, повлиять на третьи районная управа может, лишь указав направление, поскольку конечный результат зависит от самих жителей. В качестве примера можно привести ситуацию с собаками и их хозяевами, которая, вероятно, для многих является серьезным источником недовольства, пишет старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Штраф до 800 евро
В Ласнамяэ живет около 120 000 человек. Почти каждый четвертый из них имеет собаку ─ по крайней мере, так показывают опросы. Для местных властей это настоящий вызов, поскольку с нашей точки зрения речь идет не только о благополучии животного, но и о безопасности всех жителей и благоустройстве района. Частично ситуацию помогает улучшить создание необходимой инфраструктуры, в том числе площадок для выгула собак и „собачьих станций“, то есть специальных контейнеров для собачьих экскрементов, оснащенных пакетами для фекалий. В то же время владельцы домашних животных должны ответственно относиться к содержанию питомцев, а остальные жители, в свою очередь – поддерживать их в этом. Таким образом градус недовольства снизится, а находиться в общественных местах станет приятнее.
Как и везде, в Ласнамяэ самые наболевшие связанные с выгулом домашних животных вопросы — это выгул собак без поводка и уборка за ними. Первое — это забота о безопасности людей и других животных. Второе – важный аспект чистоты и облика района. Ситуация приобретает катастрофические масштабы после весеннего таяния снега, когда парки и большие зеленые зоны превращаются в уродливые „минные поля“.
Важно отметить, что безответственных владельцев собак нисколько не останавливает и не пугает возможность получения крупного штрафа. Между тем выгул собаки без поводка и пренебрежение обязанностью уборки за своим питомцем могут привести к штрафу от муниципальной полиции в размере до 800 евро. Сотрудники муниципальной полиции в нашем районе время от времени проводят рейды в парках и на зеленых зонах района, но это один маленький шаг на долгом пути.
Согласно правилам содержания собак и кошек в городе Таллинне в общественных местах собака всегда должна находиться на поводке. Отпускать животное без поводка можно только на огороженных площадках для собак. Всего в Таллинне есть 25 таких площадок, и 8 из них расположены в Ласнамяэ. В прошлом году новая площадка для выгула собак была открыта в микрорайоне Мустакиви, а до конца текущего года будет завершено строительство еще одной в новом лесопарке Сели.
Пакеты – только по назначению
Исходя их тех же правил, владельцы собак обязаны убирать экскременты за своими питомцами. Чтобы мотивировать людей следовать этому правилу, город ежегодно устанавливает в Таллинне новые „собачьи станции“. В Ласнамяэ сейчас в общей сложности 60 таких станций, все они оборудованы урнами и мешками для экскрементов. Пакеты предназначены прежде всего для случаев, когда владелец собаки на очередной прогулке с питомцем вдруг обнаруживает, что забыл взять с собой пакет. Также у всех владельцев собак есть возможность выбросить фекалии своих питомцев в урну.
Сотрудники управы района Ласнамяэ в сотрудничестве с партнером по договору, Keskkonnahooldus Eesti OÜ, следят за тем, чтобы „собачьи станции“ своевременно обслуживались. Новые пакеты добавляются в них раз в неделю. Если житель замечает, что мешки закончились или урна с экскрементами переполнена, необходимо сообщить об этом диспетчеру по телефону 600 7978. Безусловно, и здесь случаются осечки. Однако я верю, что подрядчик уже понял: контроль качества осуществляется как со стороны районной управы, так и со стороны жителей, и обязанности должны выполняться надлежащим образом.
Предоставляемые партнером пакеты предназначены только для фекалий, для других нужд они не годятся. К сожалению, нередко люди за раз берут мешки в больших количествах даже не для своих питомцев, а для себя. Ни районная управа, ни наш подрядчик не смогут в будущем нести ответственность за последствия, если, например, эти пакеты будут использоваться для хранения продуктов. Данные пакеты предназначены только для экскрементов. Разумное использование предоставляемых управой пакетов для экскрементов поможет обеспечить чистоту городской среды.
Разделить ответственность
Будучи сама владелицей собаки, я прекрасно понимаю разочарование тех хозяев собак, которые в надежде получить единственный пакет иногда обнаруживают, что установленная городом „собачья станция“ пуста. Точно так же я понимаю эмоции родителей, которые выходят на прогулку с детьми и вынуждены созерцать открывающуюся на некоторых зеленых зонах ужасную картину, не позволяющую со спокойным сердцем отпустить детей гулять. Но я никогда не пойму горожан, которые считают, что общественное пространство города принадлежит кому-то другому. Равно как и людей, полагающих, что за их собакой должны убирать другие. Если вы выгуливаете своего четвероногого друга, то ваш долг как уважающего других жителя – убирать за своей собакой.
Мы все хотим жить в чистом городском пространстве, где не нужно беспокоиться и следить за каждым шагом, гуляя в парке, на улице или вокруг собственного дома. От каждого из нас зависит, насколько чистыми будут улицы нашего города. Этот призыв распространяется и на всех остальных жителей, у которых нет домашних животных. Пожалуйста, не сорите! Все жевательные резинки, окурки, обертки от конфет и прочий мусор в городской среде следует выбрасывать в ближайший мусорный бак.
Управа района Ласнамяэ продолжит активную работу по поддержанию чистоты в районе. В ближайшие годы мы установим ещё больше мусорных урн и постараемся чаще рассказывать о правилах поведения в общественном пространстве. Таким образом мы сохраним природу и чистоту городского пространства, а также предотвратим возможный вред здоровью домашних животных, которые могут из любопытства проглотить мусор.
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