МНЕНИЕ | Чистое и безопасное городское пространство возможно только при сотрудничестве с жителями

Согласно правилам содержания собак и кошек в городе Таллинне в общественных местах собака всегда должна находиться на поводке. Отпускать животное без поводка можно только на огороженных площадках для собак. Всего в Таллинне есть 25 таких площадок, и 8 из них расположены в Ласнамяэ. В прошлом году новая площадка для выгула собак была открыта в микрорайоне Мустакиви, а до конца текущего года будет завершено строительство еще одной в новом лесопарке Сели.

Важно отметить, что безответственных владельцев собак нисколько не останавливает и не пугает возможность получения крупного штрафа. Между тем выгул собаки без поводка и пренебрежение обязанностью уборки за своим питомцем могут привести к штрафу от муниципальной полиции в размере до 800 евро. Сотрудники муниципальной полиции в нашем районе время от времени проводят рейды в парках и на зеленых зонах района, но это один маленький шаг на долгом пути.

Как и везде, в Ласнамяэ самые наболевшие связанные с выгулом домашних животных вопросы — это выгул собак без поводка и уборка за ними. Первое — это забота о безопасности людей и других животных. Второе – важный аспект чистоты и облика района. Ситуация приобретает катастрофические масштабы после весеннего таяния снега, когда парки и большие зеленые зоны превращаются в уродливые „минные поля“.

В Ласнамяэ живет около 120 000 человек. Почти каждый четвертый из них имеет собаку ─ по крайней мере, так показывают опросы. Для местных властей это настоящий вызов, поскольку с нашей точки зрения речь идет не только о благополучии животного, но и о безопасности всех жителей и благоустройстве района. Частично ситуацию помогает улучшить создание необходимой инфраструктуры, в том числе площадок для выгула собак и „собачьих станций“, то есть специальных контейнеров для собачьих экскрементов, оснащенных пакетами для фекалий. В то же время владельцы домашних животных должны ответственно относиться к содержанию питомцев, а остальные жители, в свою очередь – поддерживать их в этом. Таким образом градус недовольства снизится, а находиться в общественных местах станет приятнее.

Пакеты – только по назначению

Исходя их тех же правил, владельцы собак обязаны убирать экскременты за своими питомцами. Чтобы мотивировать людей следовать этому правилу, город ежегодно устанавливает в Таллинне новые „собачьи станции“. В Ласнамяэ сейчас в общей сложности 60 таких станций, все они оборудованы урнами и мешками для экскрементов. Пакеты предназначены прежде всего для случаев, когда владелец собаки на очередной прогулке с питомцем вдруг обнаруживает, что забыл взять с собой пакет. Также у всех владельцев собак есть возможность выбросить фекалии своих питомцев в урну.

Сотрудники управы района Ласнамяэ в сотрудничестве с партнером по договору, Keskkonnahooldus Eesti OÜ, следят за тем, чтобы „собачьи станции“ своевременно обслуживались. Новые пакеты добавляются в них раз в неделю. Если житель замечает, что мешки закончились или урна с экскрементами переполнена, необходимо сообщить об этом диспетчеру по телефону 600 7978. Безусловно, и здесь случаются осечки. Однако я верю, что подрядчик уже понял: контроль качества осуществляется как со стороны районной управы, так и со стороны жителей, и обязанности должны выполняться надлежащим образом.

Предоставляемые партнером пакеты предназначены только для фекалий, для других нужд они не годятся. К сожалению, нередко люди за раз берут мешки в больших количествах даже не для своих питомцев, а для себя. Ни районная управа, ни наш подрядчик не смогут в будущем нести ответственность за последствия, если, например, эти пакеты будут использоваться для хранения продуктов. Данные пакеты предназначены только для экскрементов. Разумное использование предоставляемых управой пакетов для экскрементов поможет обеспечить чистоту городской среды.

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