МНЕНИЕ | Россия опять воюет с собственным прошлым. Поэтому громит „Мемориал“

Неделю назад председателя совета „Мемориала“ Олега Орлова обвинили в повторной дискредитации российской армии из-за поста в его фейсбуке. Другие сотрудники „Мемориала“ так же подвергаются уголовному преследованию. Каково это историкам, писавшим о советских репрессиях, оказаться практически „внутри“ изучаемого периода? Как российские власти пытаются уничтожить память о репрессиях прошлого и одновременно воссоздают их методы? Подробнее в материале Станислава Мереминского.