29.03.2023, 13:00
МНЕНИЕ | Россия опять воюет с собственным прошлым. Поэтому громит „Мемориал“(26)
ФОТО: Idel.Реалии (RFE/RL)
Неделю назад председателя совета „Мемориала“ Олега Орлова обвинили в повторной дискредитации российской армии из-за поста в его фейсбуке. Другие сотрудники „Мемориала“ так же подвергаются уголовному преследованию. Каково это историкам, писавшим о советских репрессиях, оказаться практически „внутри“ изучаемого периода? Как российские власти пытаются уничтожить память о репрессиях прошлого и одновременно воссоздают их методы? Подробнее в материале Станислава Мереминского.
В 1959 году поэт Борис Пастернак, после присуждения ему Нобелевской премии по литературе подвергшийся в СССР настоящей травле, написал такие горькие и полные отчаяния строки: